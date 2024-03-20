В Испании жена отсудила у мужа почти 100 тысяч долларов компенсации за 26 лет домашней работы

Пара расписалась в 1996 году, а в 2022 году супруги решили расстаться. В своем иске 58-летняя женщина указала, что за все время семейной жизни она работала в общей сложности 205 дней. Всю себя она посвящала воспитанию дочери и заботам по дому. Истица настаивала, что семейные дела не позволили ей заняться своей карьерой, из-за чего теперь она может рассчитывать лишь на минимальную пенсию.