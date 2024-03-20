Живее всех живых: Карл III держит лицо в обществе после новости о своей смерти

Средства массовой информации начали ссылаться на документ королевской семьи, в котором было сказано о трагическом известии. Однако позже выяснилось, что он фейковый, и с Карлом III все в порядке.

Не так давно у 75-летнего монарха обнаружили серьезное заболевание — рак простаты, но это не мешает ему выполнять свои обязанности. К примеру, сегодня Карл III провел очередную встречу и, надо сказать, выглядел очень хорошо.

„Сегодня утром король встретился с ветеранами корейской войны в Букингемском дворце, чтобы отметить 70 лет со дня подписания перемирия, положившего конец конфликту. 60 000 обслуживающих сотрудников со всей Британии и Содружества приняли участие в акции, 1100 человек погибли. Позже сегодня во дворце будет прием королевской принцессы и герцогини Эдинбургской от имени Его Величества в честь годовщины „Забытой войны““, — поделились представители королевской семьи.



Пользователи Сети, удостоверившись, что с королем все в порядке, тут же начали задавать вопросы про Кейт Миддлтон, которая не появляется на публике довольно долгое время. Известно, что в середине января принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости, правда пока ее диагноз держится в секрете.

Также появились слухи, мол, она впала в кому после хирургического вмешательства. В окружении 42-летней Кейт опровергли подобные домыслы, подчеркнув, что она планово восстанавливается и в ближайшее время вернется к своим обязанностям.

„Исходя из текущих медицинских рекомендаций, она вряд ли вернется к общественным обязанностям до окончания Пасхи. Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет это заявление. Она надеется, что общественность поймет ее желание оберегать своих детей от ненужных слухов и желание оставить личную медицинскую информацию конфиденциальной“, — отмечали в Букингемском дворце.