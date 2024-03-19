В Литве отменили выступление итальянского певца Pupo после его выступления в Кремлевском дворце

"У нас хорошие новости для всех, кто не равнодушен к российской агрессии в Украине. Мы только что получили информацию от организатора концерта Legacy Inn, который сообщил, что вместо итальянского исполнителя Энцо Гинацци, который несколько дней назад выступил в Кремле, в Шяуляй выступит другой исполнитель. Формат концерта останется прежним: три исполнителя – на одном концерте.