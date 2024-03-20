Чулпан Хаматова о возвращении в РФ: „Я запрещаю себе думать об этом, потому что мне становится очень больно“(3)
„Я не думаю [о возвращении в Россию]. Я запрещаю себе думать об этом, потому что мне становится очень больно“, — рассказала Чулпан Хаматова в интервью „Спектру“. При этом она считает, что в происходящем в России виноваты не такие люди, как Лиза Глинка, и „выставлять ее вперед“ - нечестно.
Актриса покинула Россию в 2022 году, всерьез обдумывая возможность работать в Риге водителем. Но всё же Чулпан Хаматова осталась в театре. Теперь она выходит на рижскую сцену и играет на латышском языке в спектакле „Страна глухонемых“, поставленном по мотивам фильма Тодоровского „Страна глухих“ 1998 года.
„У каждого свой латышский“, - говорит Чулпан об одном из главных своих открытий в новой жизни.
В интервью „Спектру“ она рассказала о том, что, выучив новый язык, продолжает выступать со стихами русских поэтов. Что российскому актеру сложно, но можно перезапустить карьеру в Европе.