Чулпан Хаматова о возвращении в РФ: „Я запрещаю себе думать об этом, потому что мне становится очень больно“

„Я не думаю [о возвращении в Россию]. Я запрещаю себе думать об этом, потому что мне становится очень больно“, — рассказала Чулпан Хаматова в интервью „Спектру“. При этом она считает, что в происходящем в России виноваты не такие люди, как Лиза Глинка, и „выставлять ее вперед“ - нечестно.