Творческий аукцион в поддержку Украины пройдет в Таллинне

Уже в эту пятницу, 22 марта, в клубе CatHous по адресу Tartu mnt 17, состоится творческий аукцион в поддержку Украины. Аукцион организует эстонский благотворительный фонд SAB UA, который за два года своей деятельности уже оказал Украине помощи на 2 500 000 евро. Отправлено около 150 автомобилей, в том числе тяжелой техники и машин скорой помощи, оборудования, экипировки, медикаментов и прочего.

Аукцион пройдет в формате творческого вечера с продажей оригинальных лотов и лотереей - сюрпризом.

В числе лотов - двигатель и пропеллер со сбитого „Шахеда“, часть самолета „Мрия“, уникальный коньяк украинского производства из тогда еще не оккупированного Крыма, сумка-бронежилет, поездка не вездеходе „Sisu“ и многое-многое другое.

Приглашенная звезда - известный украинский журналист Роман Цимбалюк. Ведущий - Аркадий Бабченко.

В программе: вечер вопросов и ответов, автограф и селфисессия с нашим гостем, пиво, дружеская веселая обстановка, как всегда обалденные уникальные лоты, все сборы идут на ЗСУ.

Вход - 10 евро.

Начало в 18.00.

Приходите и друзей приводите!