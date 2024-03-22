Стала известна причина, по которой дворец скрывает информацию о Кейт Миддлтон

Уже почти два месяца тема таинственной „пропажи“ Кейт Миддлтон не дает покоя всем поклонникам британской королевской семьи. Несколько инсайдеров, которые приближены к королевской семье, рассказали о том, что главная причина скрытности королевской семьи в вопросах состояния и здоровья Кейт — страх и опасения принца Уильяма.

Источники считают, что члены БКС имеют право на конфиденциальность и молчание, но на данный момент ситуация с „исчезновением“ Кейт Миддлтон настолько обострилась, что уже давно стало необходимым прервать молчание.

„Я думаю, что Кэтрин достаточно хорошо поработала, чтобы ее оставили в покое на три месяца, но, видимо, нет… Зачем ей говорить о своем здоровье другим?“, — рассказал писатель и друг королевской семьи Хьюго Викерс изданию Page Six.

Но, как известно, человеческое любопытство невозможно побороть. Викерс добавил, что прекрасно понимает обеспокоенных людей, которые распространяют различные теории о причинах „исчезновения“ Кейт. При этом, по словам Викерса, чувства принца Уильяма тоже вполне понятны.

Многие инсайдеры утверждают, что именно воспоминания о том, как каждое действие его матери принцессы Дианы, любимицы всего мира, обсуждалось прессой и общественностью, вынудили принца Уильяма тщательно скрывать все, связанное с отсутствием Кейт и ее здоровьем.

Один из источников рассказал о том, что будущий король с возрастом стал достаточно суеверным человеком. Именно поэтому помолвочное кольцо принцессы Дианы и мысли о его возможном „проклятии“ все больше начинают пугать принца Уильяма. „В этом и заключается его желание держать все в секрете“, — сказал инсайдер. „Трагедия, которая случилась с принцессой Дианой, преследует его. Он думал, что мир усвоил уроки, которых мы, на самом деле, не усвоили“.

Тем не менее, эксперт по делам британской королевской семьи Марк Борковски считает, что принц Уильям стал заложником своих убеждений и угодил в собственную ловушку: „Подход Уильяма впервые дал сбой. Им следовало рассказать о том, какая именно операция на брюшной полости предстоит Кейт, чтобы конкретика помешала распространению всех этих теорий о ее смерти или побеге“.

Эксперты также приводят в пример принца Гарри и Меган Маркл: их излишняя открытость и желание рассказать о себе все возможное и даже неуместное привели к тому, что аудитория абсолютно потеряла к ним интерес. А чрезмерная закрытость принца Уильяма и Кейт Миддлтон только провоцирует дальнейшие рассуждения о происходящем внутри королевской семьи.