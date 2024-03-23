ФОТО | Фантастическое шоу! Посмотрите, что произошло на одном из самых сложных поварских конкурсов Bocuse d’Or

В тройку лидеров вошли: Дания, занявшая первое, Швеция – второе и Норвегия – третье место. Половина из 20 стран, участвовавших в европейском туре, вышли в финал, который состоится в следующем году в Лионе, Франция. Из соседних с Эстонией стран Финляндия заняла 9-е место, Латвия и Польша – 12-е и 16-е соответственно.

Все конкурсанты должны были за пять с половиной часов выполнить два задания: представить жюри конкурсное блюдо на подносе, обязательными ингредиентами которого были разные части мяса северного оленя (мягкая спинная часть, задний участок ноги или голяшка и олений язык) и известный норвежский алкогольный напиток Linie Аquavit, а также предложить составленное командой собственное меню, в котором должны были использоваться скрей или североевропейская черная треска, морские гребешки с Лофотенских островов и сушеная треска.

Помимо обязательных ингредиентов, Дериземля использовал привезенные из Эстонии продукты. Он представил миру эстонскую кухню, использовав в своих конкурсных блюдах яблоки Vasula Aed, можжевеловый сыр Andre Farm, ржаную солодовую муку Jahu-Jaan, желтую свеклу и травы Luxveg, эстонские молочные продукты и собственноручно собранный лук-шалот.

Кандидат от Эстонии Иван Дериземля: «Наше выступление могло бы быть и лучше, но в целом все прошло хорошо. Я особенно доволен командной работой, которая была слаженной, как и ожидалось. Нам удалось с Аленой и Ману сохранить спокойствие, а полученный опыт несомненно оказался поучительным и вдохновляющим».

Президент Bocuse d'Or в Эстонии Дмитрий Демьянов: «У Эстонии не все получилось так, как мы ожидали – одна из силиконовых форм подвела нас, и мы немного выбились из графика. Поскольку конкурс действительно очень высокого уровня, то победить шесть стран – это все равно хороший результат».

Кроме того, на конкурсе была вручена награда лучшему помощнику шеф-повара, которую получил молодой талант Ноэль Моглиа, член шведской команды, родившийся и выросший в Эстонии.