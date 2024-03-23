ФОТО | Фантастическое шоу! Посмотрите, что произошло на одном из самых сложных поварских конкурсов Bocuse d’Or
Команда, представляющая Эстонию, сразилась вчера с лучшими поварами Европы на крупнейшем международном кулинарном конкурсе в Тронхейме, Норвегия. В европейском отборочном туре конкурса Bocuse d’Or кандидат от Эстонии Иван Дериземля вместе с помощником шеф-повара Аленой Кох и тренером Эммануэлем Вилле заняли 14-е место.
В тройку лидеров вошли: Дания, занявшая первое, Швеция – второе и Норвегия – третье место. Половина из 20 стран, участвовавших в европейском туре, вышли в финал, который состоится в следующем году в Лионе, Франция. Из соседних с Эстонией стран Финляндия заняла 9-е место, Латвия и Польша – 12-е и 16-е соответственно.
Все конкурсанты должны были за пять с половиной часов выполнить два задания: представить жюри конкурсное блюдо на подносе, обязательными ингредиентами которого были разные части мяса северного оленя (мягкая спинная часть, задний участок ноги или голяшка и олений язык) и известный норвежский алкогольный напиток Linie Аquavit, а также предложить составленное командой собственное меню, в котором должны были использоваться скрей или североевропейская черная треска, морские гребешки с Лофотенских островов и сушеная треска.
Помимо обязательных ингредиентов, Дериземля использовал привезенные из Эстонии продукты. Он представил миру эстонскую кухню, использовав в своих конкурсных блюдах яблоки Vasula Aed, можжевеловый сыр Andre Farm, ржаную солодовую муку Jahu-Jaan, желтую свеклу и травы Luxveg, эстонские молочные продукты и собственноручно собранный лук-шалот.
Кандидат от Эстонии Иван Дериземля: «Наше выступление могло бы быть и лучше, но в целом все прошло хорошо. Я особенно доволен командной работой, которая была слаженной, как и ожидалось. Нам удалось с Аленой и Ману сохранить спокойствие, а полученный опыт несомненно оказался поучительным и вдохновляющим».
Президент Bocuse d'Or в Эстонии Дмитрий Демьянов: «У Эстонии не все получилось так, как мы ожидали – одна из силиконовых форм подвела нас, и мы немного выбились из графика. Поскольку конкурс действительно очень высокого уровня, то победить шесть стран – это все равно хороший результат».
Кроме того, на конкурсе была вручена награда лучшему помощнику шеф-повара, которую получил молодой талант Ноэль Моглиа, член шведской команды, родившийся и выросший в Эстонии.
Член жюри Херкки Руубель, представлявший на конкурсе Эстонию: «Среди моих фаворитов были Дания и Норвегия. У них были лучшие вкусовые сочетания, и техническая сторона – на высоком уровне. Члены жюри отдельно оценивали конкурсный поднос, вкус и внешний вид блюд, креативность и то, насколько хорошо кандидат смог передать самобытность своей страны. Было очень приятно видеть, что во время конкурса все команды сохраняли спокойствие и сосредоточенность. Если у человека срабатывает тревожная кнопка, то ему здесь не место».
Представленный членам жюри эстонский поднос с конкурсным блюдом «Time Flow» отличался устойчивостью эстонских вкусов, акцентом на традиции и качество, а также аутентичностью местной кулинарной культуры. Авторы подноса — художники Юлия Мария Кюннап и Ристо Тали.
Bocuse d'Or – это особенное событие в поварском мире, объединяющее самых талантливых шеф-поваров своего поколения и привлекающее тысячи поклонников конкурса. Лучшие эстонские шеф-повара под руководством Демьянова представляли нашу страну на конкурсе с 2009 года.