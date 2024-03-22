Нам есть чем гордиться! Только семь стран в мире дышат действительно чистым воздухом. Три из них - в Европе

В 2023 году Хорватия продемонстрировала наибольший прогресс в снижении уровня PM2.5: среднегодовой показатель снизился более чем на 40 процентов по сравнению с 2022 годом. Этого удалось достичь благодаря увеличению использования возобновляемых источников энергии, которые на данный момент составляют более 31 процента энергобаланса страны, что значительно выше среднего показателя по ЕС, равного 23 процентам.

В желтую категорию - обозначающую уровень загрязнения, в три раза превышающий безопасную норму, - попали Литва, Чехия, Венгрия, Мальта, Словакия, Болгария, Хорватия, Польша, Кипр, Словения и Италия.

С момента выхода отчета за 2022 год европейские города продемонстрировали улучшение: в 2023 году 54 процента городов будут отнесены к категории „зеленых“ по сравнению с 39 процентами годом ранее.

Начиная с наименее загрязненных стран, к ним относятся Швеция, Ирландия, Норвегия, Португалия, Лихтенштейн, Дания, Великобритания, Андорра, Латвия, Украина, Нидерланды, Люксембург, Швейцария, Германия, Бельгия, Франция, Австрия, Испания и Россия.

Для обозначения уровня загрязнения использовалась цветовая шкала, и многие европейские страны попали в зеленую категорию, что означает уровень, вдвое превышающий безопасную норму.

В Европе самый чистый воздух был в Исландии - 4 мкг/м3, затем в Эстонии - 4,7 мкг/м3 и в Финляндии - 4,9 мкг/м3.

Пуэрто-Рико, Бермудские острова и Французская Полинезия также не превысили безопасный уровень.

В число семи стран, которые отвечают требованиям безопасного уровня - пять микрограммов на кубический метр воздуха (мкг/м3) или меньше, вошли Австралия, Эстония, Финляндия, Гренада, Исландия, Маврикий и Новая Зеландия.

Эти микроскопические частицы диаметром менее 2,5 микрона могут попадать глубоко в легкие и даже в кровь. Они связаны с заболеваниями сердца и легких, высоким кровяным давлением, повышенным риском астмы, депрессией и беспокойством, а также преждевременной смертью.

В 124 из них было обнаружено превышение безопасного уровня содержания PM2.5 (мелких твердых частиц) в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Опубликованный на этой неделе World Air Quality Report основан на данных более чем 30 000 станций мониторинга в 134 странах, территориях и регионах.

Хорватия также ввела политику постепенного отказа от угля до 2033 года, сокращения выбросов метана на 30 процентов ниже уровня 2020 года к 2030 году и прекращения вырубки лесов к 2030 году.

В оранжевую категорию - до пяти раз выше безопасного уровня - попали Молдавия, Румыния, Албания, Греция, Турция, Сербия и Черногория.

В Боснии и Герцеговине уровень PM2.5 в 2023 году снизился на 18 процентов по сравнению с 2022 годом, но она остается самой загрязненной страной в регионе, за ней следует Северная Македония - обе страны попали в красную категорию с уровнем загрязнения, превышающим безопасную норму в пять раз.

Игдыр в Турции - самый загрязненный город Европы, где уровень PM2.5 превышает безопасную норму в девять раз.

Какие страны являются самыми загрязненными в мире?

Страны с наихудшим качеством воздуха сосредоточены в Южной и Центральной Азии, где расположены 10 самых загрязненных городов мира.

Бангладеш занял незавидное первое место (с конца) с показателем 79,9 мкг/м3 - более чем в 15 раз выше годового норматива ВОЗ по PM2.5.

На втором месте „снизу“ оказался Пакистан с уровнем, в 14 раз превышающим безопасные нормы. За ним следует Индия с уровнем PM2.5, в 10 раз превышающим норму. В стране также расположены четыре самых загрязненных города в мире, причем промышленный Бегусарай на северо-востоке страны - самый неблагоприятный.

Таджикистан и Буркина-Фасо стали четвертой и пятой самыми загрязненными странами, в обеих уровень PM2.5 в девять раз превысил безопасные нормы.

Впервые за всю историю шести отчетов IQAir Канада стала самой загрязненной страной Северной Америки, в которой расположены 13 самых загрязненных городов региона.

Почему данные о качестве воздуха важны?

Отчеты о качестве воздуха служат важным призывом к действиям по снижению уровня загрязнения, который обычно наиболее высок в районах, где проживают уязвимые и недопредставленные группы населения.