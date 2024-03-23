Король Швеции наградит членов группы ABBA рыцарскими орденами

О решении наградить музыкантов — Бенни Андерссона, Анни-Фриду Рёйс (Лингстад), Бьорна Ульвеуса и Агнету Фельтскуг — рыцарскими орденами говорится в сообщении королевского дворца. Церемония вручения орденов состоится 31 мая.

Претендентов на получение рыцарских орденов в Швеции номинирует общественность. Эти предложения рассматривает и готовит специальный совет при канцелярии Его Величества. Решение о награждении должно поддержать правительство, а затем король утверждает это решение.

Орден Вазы — один из четырех рыцарских орденов Швеции наряду с орденами Меча, Северной Звезды и орденом Серафима. Он был учрежден в 1772 году королем Густавом III и вручался шведам за особые заслуги перед отечеством — в торговле, художествах и земледелии, науке. Одними из первых орден получили художник Густаф Лундберг и химик Юхан Готтшальк Валлериус.

Однако в 1974 году власти Швеции решили, что пожалование королевских орденов должно производиться только среди членов королевского дома Швеции, а также иностранцев — за особые заслуги перед Швецией. Граждан страны было решено не награждать орденами — ради обеспечения „равенства всех граждан Швеции“. И с 1975 года орден Вазы не вручался.

В конце 2010-х — начале 2020-х принцип отказа от пожалования королевских орденов гражданам Швеции был пересмотрен, так как значительная часть общественности считала такое решение несправедливым. В 2022 году наградная система Швеции была реформирована. Было установлено, что военные за особые заслуги перед отечеством будут награждаться Королевским Орденом Меча, госслужащие — Королевским Орденом Полярной звезды, а частные лица, в том числе артисты и художники, — Королевским Орденом Вазы.

Знак ордена Вазы представляет собой мальтийский крест белой эмали, в центре которого - золотой сноп с двумя серпами, окруженный золотым ободком красной эмали с надписью: „Густав Третий Основатель, 1772“. Венчает знак королевская корона.

Начало правления Карла XVI Густава по времени совпало со взлетом популярности ABBA в мире.