Неужели это Кафка? Новые факты о великом писателе

О Франце Кафке, самом читаемом немецкоязычном авторе, вспоминают во всем мире в связи со столетием его смерти. Неизвестный при жизни, он стал знаковой фигурой для литературы XX века, а его произведения, дневники и письма породили термин "кафкианство" - иррациональное, абсурдное, мрачное. Важное значение для понимания наследия Франца Кафки играют обстоятельства его жизни, болезненные отношения с семьей, а также смертельное заболевание и осознание близкой смерти, рассказывает Deutsche Welle.

Новые факты о Франце Кафке и его семье на выставке в Берлине

Одна из первых фотографий, открывающих выставку - фотопортрет отца писателя, Германа Кафки. Умное волевое лицо делового человека: энергичный взгляд, густые усы, светлые волосы ежиком. В этом изображении сложно рассмотреть облик самовлюбленного тирана, которого писатель обвинял в своем несчастном детстве и болезненной неуверенности во взрослом возрасте. Свои горькие воспоминания и упреки Франц Кафка выплеснул в стостраничном письме в ноябре 1919 года. Текст, известный сегодня как "Письмо к отцу", является программным для изучающих творчество писателя.

"Все мои мысли находились под твоим тяжелым гнетом, в том числе и мысли, не совпадающие с Твоими, и в первую очередь именно они. Над всеми этими мнимо независимыми от тебя мыслями с самого начала тяготело твое неодобрение; выдержать его до полного и последовательного осуществления замысла было почти невозможно. Я говорю здесь не о каких-то высоких мыслях, а о любой маленькой детской затее", - писал Франц Кафка отцу. В письме он вспоминает о жестокости и нелюбви отца, например, как его маленького, когда ночью он капризничал и просил пить, отец вынес на балкон "и оставил там на некоторое время одного, в рубашке, перед запертой дверью".