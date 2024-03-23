Умер скрипичный мастер Амнон Вайнштейн. Он восстанавливал инструменты, на которых евреи играли в концлагерях во время холокоста

Амнон Вайнштейн родился в Тель-Авиве в 1939 году в семье эмигрировавшего из Вильнюса мастера скрипок Моше Вайнштейна. Ремеслу реставрации Амнон научился еще в детстве у отца. Затем он провел три года в Италии, где учился у лучших мастеров того времени, после этого — в Париже.

Собирать коллекцию скрипок начал еще отец Вайнштейна. После Второй мировой войны к нему приходили музыканты, которые, узнав о массовом убийстве евреев в концлагерях, отказывались играть на своих немецких инструментах. Некоторые ломали и сжигали свои скрипки, другие отдавали их Моше Вайнштейну со словами, что выбросят их, если он их не заберет.

В 1990-х годах Амнон Вайнштейн читал в Германии лекцию о скрипках во время холокоста. После этого, выступая на радио, он попросил слушателей приносить ему инструменты.

Во время Второй мировой войны многие евреи, которых увозили в гетто, брали свои скрипки с собой. В некоторых местах скрипачей заставляли играть на гуляниях немецких офицеров в кабаках, а также во время побудки или расстрелов в лагере. По мнению Вайнштейна, нацисты использовали скрипачей, в частности, чтобы обмануть узников. «Когда кто-то играет на скрипке в лагере, сложно представить, что за соседней дверью расположена газовая камера», — говорил он в интервью CNN в 2011 году. Иногда, по его словам, звуки скрипки были последним, что слышали люди перед смертью.

Вайнштейн отреставрировал скрипки, чтобы на них могли сыграть на симфоническом концерте, посвященном 60-летию государства Израиль. Первый концерт под названием «Скрипки надежды» прошел 24 сентября 2008 года. Были 16 скрипок, а оркестром управлял израильский дирижер Шломо Минц.