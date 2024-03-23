Умер скрипичный мастер Амнон Вайнштейн. Он восстанавливал инструменты, на которых евреи играли в концлагерях во время холокоста(2)
Амнон Вайнштейн родился в Тель-Авиве в 1939 году в семье эмигрировавшего из Вильнюса мастера скрипок Моше Вайнштейна. Ремеслу реставрации Амнон научился еще в детстве у отца. Затем он провел три года в Италии, где учился у лучших мастеров того времени, после этого — в Париже.
Собирать коллекцию скрипок начал еще отец Вайнштейна. После Второй мировой войны к нему приходили музыканты, которые, узнав о массовом убийстве евреев в концлагерях, отказывались играть на своих немецких инструментах. Некоторые ломали и сжигали свои скрипки, другие отдавали их Моше Вайнштейну со словами, что выбросят их, если он их не заберет.
В 1990-х годах Амнон Вайнштейн читал в Германии лекцию о скрипках во время холокоста. После этого, выступая на радио, он попросил слушателей приносить ему инструменты.
Во время Второй мировой войны многие евреи, которых увозили в гетто, брали свои скрипки с собой. В некоторых местах скрипачей заставляли играть на гуляниях немецких офицеров в кабаках, а также во время побудки или расстрелов в лагере. По мнению Вайнштейна, нацисты использовали скрипачей, в частности, чтобы обмануть узников. «Когда кто-то играет на скрипке в лагере, сложно представить, что за соседней дверью расположена газовая камера», — говорил он в интервью CNN в 2011 году. Иногда, по его словам, звуки скрипки были последним, что слышали люди перед смертью.
Вайнштейн отреставрировал скрипки, чтобы на них могли сыграть на симфоническом концерте, посвященном 60-летию государства Израиль. Первый концерт под названием «Скрипки надежды» прошел 24 сентября 2008 года. Были 16 скрипок, а оркестром управлял израильский дирижер Шломо Минц.
Есть в коллекции Вайнштейна и одна скрипка, от реставрации которой он отказался. На ее внутренней стороне выцарапана свастика и написано от руки «Хайль Гитлер» на немецком, рассказал израильский фотограф Мики Корен, снимавший скрипки Вайнштейна для своего проекта. По его словам, мастер решил оставить этот инструмент нетронутым как символ ненависти нацистов к евреям и еврейской культуре.