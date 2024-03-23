Таллинн улучшит условия размножения лягушек на улице Астангу

Астангу является крупнейшим местом обитания земноводных в столице – здесь водятся четыре из пяти видов лягушек, встречающихся в Таллинне. Все обитающие в Эстонии земноводные находятся под охраной, но из-за сокращения мест размножения и изменений климата их численность уменьшается.
По словам ведущего специалиста по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлиса Уустала, каждую весну 2000–3000 лягушек пересекают дорогу, направляясь в пруды Астангу для размножения.
„Исследования показали, что пруды Астангу находятся в плохом состоянии, из-за чего процесс размножения лягушек затрудняется. Окрестности прудов заросли кустарником и деревьями, которые ограничивают поступление света. В пруды падают листья и ветки, что ухудшает качество воды. В результате пруды со временем заилились“, — добавил Уустал.
„Земноводные отправляются размножаться в родные водоемы, хотя ввиду плохого состояния и слабой освещенности эти места уже гораздо хуже подходят для размножения. Это приводит к сокращению популяции лягушек и даже угрозе вымирания. Поэтому необходимо улучшить качество воды в водоемах Астангу, а также снизить риск гибели лягушек при пересечении улицы“, - отметила научный сотрудник Тартуского университета, герпетолог Рийну Раннап.
Миграция земноводных от мест зимовки к водоемам для размножения начинается с потеплением погоды, обычно в марте-апреле. С 2015 года на улице Астангу в этот период вводятся ограничения на движение автотранспорта, а также проводятся традиционные толоки с целью помочь лягушкам пересечь дорогу безопасно, предотвращая их массовую гибель.
По словам Кристель Саарм, руководителя толок „Лягушки на дороге“, проводящихся под эгидой Эстонского фонда природы, волонтеры готовы к новому периоду миграции лягушек.
„Уже сейчас мы внимательно наблюдаем, не начали ли лягушки мигрировать – пока их нет, территорию вокруг прудов можно расчищать. Во время работ мы также будем тщательно следить за активностью лягушек – если мы обнаружим, что миграция началась, то все работы будут немедленно приостановлены и лягушки смогут спокойно добраться до прудов и обратно“, - подчеркнула Саарм.
Процесс улучшения условий размножения лягушек состоит из двух этапов. В последнюю неделю марта и первую неделю апреля деревья и кустарники на южном берегу прудов проредят, чтобы улучшить доступ солнечного света. В прогретой солнцем воде головастики развиваются быстрее, и их шансы на выживание значительно повышаются.
В мае-июне будут подведены итоги первого этапа работ, и специалисты оценят, улучшились ли показатели размножения. Затем начнется подготовка к очистке двух восточных прудов. Согласно текущим планам, пруды будут очищены в августе.