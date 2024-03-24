Власти Канады извинились перед двумя мужчинами, которых 70 лет назад перепутали в роддоме

Ричард Бове из прибрежного городка Сехелт в Британской Колумбии (провинция в западной части Канады), всю жизнь считал себя коренным местным жителем. Но сделанный им ДНК-тест показал, что у Ричарда смешанные украинские, еврейские и польские корни.

Примерно в то же время, на расстоянии почти в 2,4 тыс. километров от дома Ричарда Бове, выросшая в украинской семье сестра Эдди Эмброуза из канадского города Виннипег также сделала ДНК-тест. Его результат показал, что она не связана с Эдди родственными узами.

А вот Ричард Бове оказался ее родным братом.

Это привело к судьбоносному открытию. Два человека — Ричард Бове и Эдди Эмброуз — родились в один и тот же день в одной и той же больнице в маленьком канадском городке Арборг в 1955 году (провинция Манитоба). Однако при рождении их перепутали — оба младенца попали не к своим биологическим родителям.

Почти 70 лет спустя Бове и Амброуз получили официальные извинения лично от премьер-министра Манитобы Ваба Кинью за травму, которую они пережили из-за путаницы в роддоме.

„Сегодня я выступаю, чтобы принести запоздалые извинения за действия, причинившие вред двум детям, двум родителям и двум семьям многих поколений“, — сказал Кинью в законодательном собрании Манитобы.

„Иногда говорят, что для того чтобы понять, что такое сочувствие и сострадание, следует пройти милю в обуви другого человека, — продолжил Кинью. — Если это так, то наши почетные гости, собравшиеся здесь сегодня, возможно, понимают сострадание и сочувствие на таком уровне, к которому мало кто из нас сможет приблизиться“.

В первые годы с рождения детей их родители вели совершенно разную жизнь, рассказал Би-би-си адвокат мужчин Билл Гандж.

68-летний Ричард Бове рос метисом — так называют представителей коренных народов Канады, имеющих смешанное происхождение — от коренных и европейских этносов. Его отец умер, когда Бове было три года, и ему пришлось нести ответственность за своих младших братьев и сестер, в то время как его мать тяжело переживала потерю мужа.