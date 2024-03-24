Бренды нашли новые лица. Кто получит миллионы вместо отмененных Ивлеевой и Лолиты?

Журналисты „КП“ выяснили, с какими артистами предпочитают сотрудничать телевизионные продюсеры в этом году.

Так, например, совсем недавно на ТВ вышел ролик с участием Кати Лель — ее давний хит „Мой мармеладный“ получил новую волну популярности сначала на просторах западного Tik-Tok, а затем и всего мира. Лель снялась в рекламе сотового оператора, которая, по данным „КП“, принесла ей порядка 5 млн рублей (50 тысяч евро).

Бывшая участница „Фабрики звезд“ Юлианна Караулова также засветилась на ТВ — ее позвали в промо известного маркетплейса. Бюджет рабочего контракта составил 10 млн рублей (100 тысяч евро).

Блогер Ида Галич в данный момент подписала контракт с магазином спортивных товаров. Если сотрудничество сложится успешно, она получит 15 млн рублей за год (150 тысяч евро).

Певица Зиверт заменила отмененную после „голой вечеринки“ Анастасию Ивлееву в промо сотового оператора. Олимпийский чемпион Александр Ягудин снялся в рекламе беговых кроссовок от российского бренда.

Известно также, что с Дмитрием Нагиевым, Павлом Волей, Ляйсан Утяшевой, Полиной Гагариной, Сергеем Безруковым, Дмитрием Маликовым и Сергеем Гаршмашем были подписаны контракты на суммы от 10 до 15 млн рублей (100-150 тысяч евро). Эти артисты были и остаются востребованными на российском ТВ.

Ксения Бородина, Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Сергей Бурунов и Марина Александрова смогут получить от 5 до 10 млн рублей в год (50-100 тысяч евро).