Пациент Neuralink с вживленным в мозг чипом играет в шахматы

Компания Илона Маска Neuralink продемонстрировала видеоролик, где видно, как первый пациент, которому в конце января вживили в мозг чип производства этого стартапа, играет в шахматы, делая ходы с помощью мыслей. В видео, опубликованном в соцсети X в среду, 20 марта, 29-летний Нолан Арбо рассказал, что он парализован ниже плеч в результате несчастного случая.

По его словам, операция по вживлению чипа прошла легко, он был выписан из больницы „буквально через день“. „У меня нет никаких когнитивных нарушений“, - утверждает Арбо.

Он также рассказал, что ему нравится играть в шахматы и видеоигру Civilization VI, в которую он не играл после несчастного случая. „Вы дали мне возможность сделать это снова, и я играл восемь часов подряд“, - сказал пациент Neuralink, обращаясь к сотрудникам компании.

Ранее Маск говорил, что с помощью продукта под названием "Телепатия" можно, "просто подумав", управлять телефоном, компьютером или другим устройством. Над разработкой аналогичной технологии работают и другие компании и исследователи.

Проект Neuralink

Реализация проекта Neuralink началась в 2016 году. Свой прибор, способный передавать сигналы мозга по Bluetooth, нейротехнологическая компания впервые показала в июле 2019-го.

Устройство представляет собой капсулу-приемник, которая крепится за ухом, как слуховой аппарат, и от которой к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1500 электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4х4 мм обрабатывает информацию с 10 тысяч электродов. Кабель USB-C обеспечивает максимальную пропускную способность для передачи данных.

Клинические испытания на людях

Получив разрешение тестировать имплантат на людях, компания решила выбрать для клинических испытаний только пациентов, страдающих параличом, которые не способны видеть, слышать или говорить. Испытания будут проводиться в течение шести лет.

Отбор участников-добровольцев начался в сентябре 2023 года. В Neuralink объясняли, что на данном этапе будет оцениваться безопасность нитевидного чипа и хирургического робота, с помощью которого он вживляется. Предполагалось, что нити будут размещать в той области мозга, которая контролирует движения. Даже в случае успешной операции могут пройти многие месяцы, прежде чем пациент научится с помощью мыслей управлять компьютером.