Сергей Светлаков чудом спасся в теракте в „Крокус Сити Холле“

По предварительным данным несколько мужчин в камуфляжных костюмах зашли в здание „Крокус Сити Холла“ и открыли огонь по мирным жителям, пришедшим на концерт группы „Пикник“. Страшные кадры нападения зафиксировали очевидцы. После фойе злоумышленники прошли в зал — сообщается, что там случился поджог, пишет Starhit.

В этот вечер в „Крокусе“ должны были собраться 7200 человек, именно столько вмещает зал и все билеты были проданы. Одним из зрителей был и Сергей Светлаков – знаменитый шоумен признавался, что является большим любителем группы „Пикник“ и старается регулярно ходить на их мероприятия.

"Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас“, - написал Светлаков.