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26.03.2024, 16:00

Кот жительницы Канады погиб в аварии, и она решила его клонировать. Клонов вышло два — сколько это стоило

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Канадка Крис Стюарт с двумя клонами своего погибшего кота
Канадка Крис Стюарт с двумя клонами своего погибшего кота
ФОТО: Х / MailOnline

Любимый кот Мишка (Bear) канадки Крис Стюарт умер всего в пять лет, поэтому она хотела его вернуть. В итоге после двух неудачных попыток техасская биотехнологическая компания ViaGen клонировала двух новых котят, пишет Daily Mail.

Крис Стюарт из канадской провинции Британская Колумбия на западе страны заплатила техасской биотехнологической компания ViaGen 50 000 долларов за два клона своего умершего кота породы рэгдолл, которого в январе 2022 года насмерть сбила машина. Тогда животному по кличке Мишка было пять лет.

Новые котята были созданы посредством клонирования соматических клеток, которое включало перенос ядра одной из клеток Мишки в новую яйцеклетку.

Затем яйцеклетку имплантировали суррогатной матери, которая родила котят, у которых был нулевой процент ее ДНК, но 100% ДНК Мишки. Клонированные животные получили клички Мишка Мишка (Bear Bear) и Милый Мишка (Honey Bear).

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