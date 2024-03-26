26.03.2024, 16:00
Кот жительницы Канады погиб в аварии, и она решила его клонировать. Клонов вышло два — сколько это стоило(2)
Крис Стюарт из канадской провинции Британская Колумбия на западе страны заплатила техасской биотехнологической компания ViaGen 50 000 долларов за два клона своего умершего кота породы рэгдолл, которого в январе 2022 года насмерть сбила машина. Тогда животному по кличке Мишка было пять лет.
Новые котята были созданы посредством клонирования соматических клеток, которое включало перенос ядра одной из клеток Мишки в новую яйцеклетку.
Затем яйцеклетку имплантировали суррогатной матери, которая родила котят, у которых был нулевой процент ее ДНК, но 100% ДНК Мишки. Клонированные животные получили клички Мишка Мишка (Bear Bear) и Милый Мишка (Honey Bear).