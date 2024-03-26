Кот жительницы Канады погиб в аварии, и она решила его клонировать. Клонов вышло два — сколько это стоило

Крис Стюарт из канадской провинции Британская Колумбия на западе страны заплатила техасской биотехнологической компания ViaGen 50 000 долларов за два клона своего умершего кота породы рэгдолл, которого в январе 2022 года насмерть сбила машина. Тогда животному по кличке Мишка было пять лет.