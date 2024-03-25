Украинская порнозвезда собирает деньги на протезы для военных, потерявших конечности

Несколько дней назад Сенюк снялась в фотосессии с военными для календаря, деньги от продажи которого будут переданы для реабилитации и протезирования. Также она подписала договор с благотворительным проектом TYTANOVI Rehabilitation, став его амбассадором.

Юлия Сенюк дебютировала в порноиндустрии в 2019 году, когда ей было 23 года. В 2022 она стала второй в списке тех, кого больше всего искали украинцы на PornHub, а теперь использует свою известность, чтобы помогать раненым.

„Мы хотели привлечь внимание к проблеме реабилитации после ранений, - рассказала Сенюк в разговоре с Politico. - Многие собирают на дроны, но забывают о протезировании. Думаю, мне удалось привлечь внимание, потому что больше людей стали жертвовать на протезы“.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович утверждает, что правительство в состоянии покрыть потребности протезирования для пострадавших в войне. По словам ее советницы Елены Кульчицкой, в этом году на реабилитацию выделено более 4,5 миллиарда гривен (111 миллионов евро), и в дополнительных средствах нет необходимости.

Однако, по данным фонда „Протез“, около 59 000 украинцев нуждаются в протезах, их стоимость составляет 46-90 тысяч долларов. Реабилитацией занимаются десятки украинских клиник и проектов. Большинство из них полагаются на государственные программы и пожертвования, но денег на всех не хватает.

Использовать известность, чтобы привлечь внимание к проблеме Юлии Сенюк предложила подруга - и она согласилась. „Сначала я не знала, как с ними разговаривать, - говорит порнозвезда. - Но потом просто пришла, мы сфотографировались, и они попросили меня сделать с ними тиктоки. Я ни в коем случае не являюсь профессиональным специалистом по реабилитации, я просто прихожу и разговариваю с ними, отвлекаю их, рассказываю анекдоты о своей профессии, которые им так интересны. Говорят, они сияют после моих визитов“.

Консервативным людям участие порнозвезды в благотворительности пришлось не по душе, они упрекают Сенюк в аморальности и „пиаре на солдатах“. Сами же военные благодарный ей. Например, Антон Иванцив, потерявший обе руки и ногу в боях за Бахмут, считает, что Сенюк делает доброе дело. „К сожалению, государственные программы не могут обеспечить хорошее протезирование, - сказал он в интервью Politico. - Что касается контента, который она производит, мне все равно. Это медийный продукт, и вы можете сами выбирать, потреблять его или нет. Юлия - украинка и патриот своей страны“.