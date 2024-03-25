Лучшее предложение о работе этого лета! Хотите ездить по самым крутым фестивалям и получать за это деньги?

Журнал Kroonika ищет на это лето бесстрашного и неунывающего любителя фестивалей, в чьи обязанности будет входить освещение всех концертов, мероприятий и фестивалей с начала лета и вплоть до осени.

Если вы чувствуете, что всегда хотели встретиться лицом к лицу с эстонскими и мировыми звездами, и хотите провести жаркие летние вечера, отрываясь под зажигательную музыку, то эта вакансия точно для вас!

Кого ищет Kroonika? Подходящий кандидат должен быть не моложе 21 года. Он должен уметь четко выражать мысли на корректном эстонском языке, обладать знаниями о поп-культуре и иметь настрой, соответствующий журналисту. Не помешает также опыт работы перед камерой и с социальными сетями, а также наличие водительских прав. Помимо обязательного знания эстонского языка, важно также хорошее владение английским языком.

Если вам кажется, что вы идеально подходите на эту должность, то напишите о себе (на эстонском языке) и отправьте свои контакты на адрес merilin.molder@kroonika.ee. Если вы не боитесь рассказать о себе в видео-формате, то это обязательно будет преимуществом.

Журнал Kroonika ждет заявки до конца марта.