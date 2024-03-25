Эстонский организатор концертов: „Крокус Сити Холл“ очень хорошо защищен, там работает до 400 охранников

Теракт в концертном зале „Крокус Сити Холл“ стал крупнейшим в Москве за последние 20 лет.

"Десятки лет назад я часто работал в России и организовывал концерты в разных концертных залах. Самый охраняемый из них - Кремлёвский концертный зал. Однако, что касается руководства "Крокус Сити Холла", то они "повернуты" на безопасности, и у них установлена довольно приличная система охраны. Когда концертный дом заполнен, там работает 300-400 охранников. Там находится большой центр безопасности со зеркальным стеклом, через который нужно пройти. В здании есть даже собственное отделение полиции, где есть шкафчик с оружием", - рассказал в эфире Vikerhommik Лукин, организовавший несколько концертов в "Крокус Сити Холл".

По его словам, в свое время это даже создавало проблемы: "Если неожиданно возникала необходимость, скажем, в технике, то было очень сложно добиться того, чтобы он смог зайти в здание. Для входа был необходим быть паспорт и предварительная регистрация. Например, был случай во время фестиваля финской рок-группы, который я организовывал в этом концертном зале. Майкл Монро тогда забыл свой паспорт в отеле и просто сидел у двери с грустным лицом, пока кто-то не сходил в гостиницу и не принес ему паспорт", - сказал организатор концертов.

Он добавил, что правила безопасности зависят от страны и города, в котором проходит концерт.

"Нам бояться нечего. Мы не настолько политически активны, чтобы подобное могло произойти, но в странах, которые политически очень активны, пойти в концертный зал - это почти как полет в самолете", - добавил Лукин.