12 должностей, девять транспортных средств. Чем богат оскандалившийся латышский политик, ласкавший в машине жену?

Ласманис был избран на должность председателя Елгавской краевой думы 19 января 2022 года. До этого он был советником тогдашнего министра охраны среды и регионального развития Артура Тома Плешса по вопросам самоуправлений и регионального развития.

Декларация Ласманиса за 2023 год в публичной базе данных Службы государственных доходов пока не доступна.

В 2022 году он был одновременно советником Плешса и депутатом Елгавской краевой думы, а также работал в управлении Юрмальского порта, был членом правления порта в Саулкрастском крае.

Ласманис был также председателем административной комиссии, комиссии по наградам, бюджетной комиссии и финансового комитета в самоуправлении Елгавского края, состоял в совете Земгальского региона планирования, в правлении принадлежащего ему самому предприятия ML Koks и Латвийского общества пчеловодов.

Ему принадлежат земля в Вилцской волости, 11 660 долей капитала стоимостью 11 660 евро в деревообрабатывающем предприятии ML Koks. По данным Lursoft, предприятие в 2022 году работало с оборотом 33 784 евро и убытками 51 600 евро.

Ласманису принадлежат мотоцикл 1984 года выпуска, автомобиль 2000 года выпуска, мотороллер 1959 года выпуска, мотоциклы 1960 и 1970 годов выпуска, тракторы 1991 и 1988 годов выпуска, а также прицепы 1988 и 1989 годов выпуска.

Его наличные накопления составляют 10 000 евро, безналичные — 10 000 евро в латвийском филиале Luminor Bank.

Министерство охраны среды и регионального развития выплатило Ласманису в 2022 году зарплату в размере 18 631 евро, в правлении порта Скулте он заработал 6 000 евро, в самоуправлении Елгавского края — 46 007 евро, за недвижимость от Линды Спранцмане было получено 13 000 евро, а от от SIA ML Koks — 3330 евро.

Ласманис задекларировал одну сделку, стоимость которой превышает 20 минимальных месячных зарплат — продажу недвижимости за 13 тысяч евро. Также Ласманис указал займы в размере 59 768 евро.