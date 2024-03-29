Зритель требует еще: после шквала отзывов „Айсберг“ с Юлией Ауг покажут еще раз! Смотри, сколько стоят билеты

В другие времена это могла бы быть трогательная комедия о непутевой рыжей женщине, которой кто-то когда-то сказал, что она немного похожа на ту самую Женщину, которая поет.

Но драматург Михаил Дурненков поместил выдающуюся актрису Юлию Ауг в сегодняшний день, когда каждый из нас — вольно, а чаще невольно — вынужден примерять новые идентичности. И неважно, ты оставил родину или в твою страну изрядно прибыло временно-постоянных гостей — изменения неизбежны.

Работники искусства превращаются в чернорабочих, а эмигрантка в исполнении Юлии Ауг решила больше никогда не снимать маску-титул «Примадонны российской эстрады». Так она попадает в руки психиатра в блистательном исполнении Элмо Нюганена.

Дальше режиссер Егор Матвеев деликатно, но честно показывает дочь главной героини, ее играет Полина Ауг. Это ребенок, который вырос в уверенности, что родитель его не просто не понимает, а вовсе не видит, через раз называя Кристиной.

Так массовая проблема обретения себя на чужбине становится частью вечной проблемы отцов и детей. Каждый частный ее случай при своей массовости уникален, но одновременно и всем понятен.

Премьера спектакля состоялась в сентябре 2023 года на фестивале “Летят журавли” в Каннах

Читайте статью о первом показе спектакля в Таллине в марте 2024: ФОТО И ВИДЕО | Большой репортаж: в Русском театре ажиотаж! При полном солд-ауте прошла премьера „Айсберга“ с Юлией Ауг в главной роли

Дополнительный спектакль покажут 16 мая в Русском театре Эстонии. Смотри, сколько стоят билеты на показ!