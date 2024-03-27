ФОТО | Департамент окружающей среды поделился наимилейшей фотографией медвежонка: „Надеемся, что мать и сын найдут друг друга!“

Департамент окружающей среды рассказал, что вернули медвежонка обратно в лес, в место, где предположительно обитает медведица, и где видели ее свежие следы. Там у медвежонка есть шанс вновь встретиться с медведицей. Наибольшая вероятность встречи мамы и детеныша - ночь, когда мать может услышать крик своего потерявшегося медвежонка.

„Лес - опасное место для маленького, одинокого медвежонка, но суровая правда заключается в том, что естественная среда обитания по-прежнему остается лучшим местом для медвежонка. Наш опыт, а также опыт других странах показывает, что медвежата, изолированные от дикой природы и выращенные в заповедниках, впоследствии не могут прижиться в лесу. Ни один человек не может заменить медведицу и научить медвежонка навыкам, необходимым для выживания, - пишет Департамент окружающей среды. - Затаив дыхание, надеемся, что мать и сын найдут друг друга сегодня ночью“.