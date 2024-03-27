Как выглядит 67-летняя Барби, которая сделала более 60 пластических операций и теперь учит этому Голливуд
Свою первую пластику Синди Джексон сделала еще в середине 1980-х, и так увлеклась, что спустила на операции все наследство, которое ей оставил отец. И не прогадала, пишет Woman.
Многие женщины относятся к своему возрасту довольно спокойно: они могут покупать дорогую уходовую косметику и регулярно наведываться к косметологам, но при этом не превращают в великую драму появление каждой новой морщинки на лице. Другие же, наоборот, провозглашают вопрос сохранения вечной молодости делом всей своей жизни. И одна из них — американка Синди Джексон, которую называют живым воплощением Барби (где-то здесь упала в обморок одна Марго Робби).
Уже через месяц Синди отметит 68-й день рождения, но при этом выглядит она гораздо моложе своего возраста. И уж она-то точно не пытается отвертеться от неудобных вопросов о бьюти-секретах отговорками в духе „здоровый сон и 2 литра воды ежедневно“, а честно признается: за ее кукольным лицом стоит пластика, пластика и еще раз пластика. И в добавок — еще пара весьма хитрых манипуляций, выполненных профессионалами.
Сама Синди Джексон утверждает, что все люди, с которыми она видится впервые, дают ей не больше 45 лет. Женщину такой результат вполне устраивает, ведь стремилась к нему она несколько десятилетий. Свою первую операцию — коррекцию формы подбородка — она сделала еще в 1980-х, и результат настолько впечатлил Синди, что она решила практически полностью перекроить лицо, потому что была недовольна тем, чем наградила ее природа. Подтяжка, ринопластика — к врачам Синди наведывалась столь же часто, как и к любимым родственникам.
При этом выглядела женщина (на тот момент ей было чуть за 30) вполне естественно. Это она объясняла не банальным везением, а долгой и кропотливой подготовительной работой. Джексон тщательно изучала хирургов, к которым записывалась на процедуры, и говорила, что в этом деле не уйти далеко без абсолютного доверия.
„Я всегда стремилась к естественному виду. С моей точки зрения, если результат операции не выглядит настолько естественно, насколько это возможно, это провал“, — говорит Синди.
Всего по официальным подсчетам женщина прибегала к услугам хирургов 61 раз — именно это „достижение“ зафиксировано в книге рекордов Гиннеса. При этом сама Синди Джексон говорит, что СМИ преувеличивают ее любовь к операциям, хотя не скрывает, что в разные периоды своей жизни она делала несколько подтяжек лица, губ, шеи, липосакцию, маммопластику, абдоминопластику, пластику коленей, а еще подтягивала веки, „сдвигала“ челюсть и удаляла родинки и пигментные пятна на теле.
Сейчас из-за возраста Синди Джексон не хочет подвергать организм лишнему стрессу и обходится более щадящими процедурами: среди них — химические пилинги, инъекции филеров, перманентный макияж и отбеливание зубов. Тратит на все бьюти-ритуалы женщина немыслимые деньги, но и зарабатывает весьма неплохо.
Синди владеет собственной косметологической клиникой в Лондоне, а еще оказывает услуги частного консультанта. Голливудские селебрити и просто богачи регулярно обращаются к ней с проблемами вроде: „К кому лучше пойти на пластику носа, или кто виртуознее остальных подтягивает веки?“ И в вопросах выбора лучших хирургов Синди ориентируется как рыба в воде, поэтому ее клиенты всегда остаются в восторге и щедро оплачивают ее услуги.
Себя Джексон величает консультанткой по эстетике, но многие знают ее как „женщину, которая помогает другим оставаться красивыми“. Имена клиентов Барби держит в строгой тайне, но уверяет — они ходят по красным дорожкам, и ими восхищаются миллионы!