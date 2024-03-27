Пяртельпоэг и Фокин проведут крупнейшую эротическую ярмарку в Эстонии: „На столе будут не только дилдо“

Sexxxpo - большая эротическая ярмарка в Эстонии, которую проведут Женя Фокин и Кристина Пяртельпоэг, ведущая подкаста „Секреты“, рассказала Kroonika, что это будет потрясающее событие. „Там будут не только дилдо на столе, но и мастер-классы, посвященные отношениям и интимной жизни“. Вы обязательно увидите новинки, всевозможные игрушки от стены до стены“, - объясняет Пяртельпоэг. „Мы - ведущие мероприятия: проводим игры, а вечером устраиваем вечеринку с диджеем“, - добавляет она.

Например, Кристина уже много лет сотрудничает с брендом Ulakas Kaunitar, и через свой подкаст она получает очень откровенные письма, свидетельствующие о том, что эстонцы становятся все более свободными в вопросах секса. „Пишут и хорошее, и плохое“, - смеется она.

Каким было сексуальное воспитание в детстве Кристины? „В школе у нас было несколько уроков, на которых рассказывали об основах, но большую часть информации я получила от подруги, которая работала в Ulakas Kaunitar: она проходила там обучение и всегда пересказывала мне, а также делилась хорошими новостями“, - вспоминает Кристина и добавляет: „Я также была на тренингах Эпп Кярсин, конечно!“

По словам Кристины, она счастлива, что будет вести вечер вместе с Фокиным. „Его энергия хороша, и я всегда готова делать что-то вместе с ним. Он - суперчеловек: такой открытый и лучший вариант для проведения эротической ярмарки, потому что ему не стыдно. Он говорит открыто, а люди тоже чувствуют себя с ним комфортно“.

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