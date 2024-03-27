Аттракционы, аниматоры и бесплатное мороженое: в Ласнамяэ пройдет большой традиционный семейный день

Для всей семьи будет подготовленна масса развлечений на любой вкус. В течение всего дня будет работать большой лунопарк Sky Tivoli.
На празднике детей будут встречать знаменитые ростовые куклы - Аэромедведи. На протяжении всего дня на месте будут веселые аниматоры, которые порадуют песнями, танцами и конкурсами. На месте можно будет приобрести билеты с большими скидками на детские представления, цирки и новогодние елки от Skazka. Всех детей, кто купит билет на любой аттракцион Sky Tivoli, ждет бесплатное мороженое от Balbiino.
Мероприятие проходит под открытым небом, вход на мероприятие бесплатный! Билеты на аттракционы от 4 eur.
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