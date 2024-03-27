Аттракционы, аниматоры и бесплатное мороженое: в Ласнамяэ пройдет большой традиционный семейный день

Для всей семьи будет подготовленна масса развлечений на любой вкус. В течение всего дня будет работать большой лунопарк Sky Tivoli.

На празднике детей будут встречать знаменитые ростовые куклы - Аэромедведи. На протяжении всего дня на месте будут веселые аниматоры, которые порадуют песнями, танцами и конкурсами. На месте можно будет приобрести билеты с большими скидками на детские представления, цирки и новогодние елки от Skazka. Всех детей, кто купит билет на любой аттракцион Sky Tivoli, ждет бесплатное мороженое от Balbiino.