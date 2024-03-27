Фигурное катание под скрипку Страдивари: в „Тондираба“ пройдет невероятное шоу на льду Kings on Ice
9 апреля 2024 года в Таллинне, на ледовой арене „Тондираба“ состоится невероятное шоу на льду - Kings on Ice. В Таллинне наряду с сребряным призером чемпионата Европы Александром Селевко выступят бронзовый призер чемпионата мира Адам Сиао Хим Фа, чемпионка Европы Лоена Хендрикс, и номер один в рейтинге мирового фигурного катания, чемпион мира, американец Илья Малинин и много других мировых звезд фигурного катания.
Одним из главных героев этого великолепного представления является известный скрипач-виртуоз, обладатель премии Грэмми и победитель Евровидения - Эдвин Мартон, который играет на легендарной скрипке Страдивари. Его мощные и трогательные мелодии сопровождают выступления выдающихся фигуристов, создавая неповторимую атмосферу и перенося нас в мир эмоций и изящества.
Звуки скрипки Мартона проникают в душу каждого зрителя, создавая магическую атмосферу артистичности и романтики. На фоне потрясающих музыкальных композиций Мартона, фигуристы создают на льду великолепные картины, рассказывающие истории и воплощающие различные эмоции.
Каждое выступление будет уникальным: зрители будут свидетелями захватывающих подъемов, элегантных спиралей и невероятных прыжков, которые заставят вас задержать дыхание. На этом уникальном шоу выступят лучшие фигуристы мира:
Хавьер Фернандес - испанская звезда фигурного катания, семикратный чемпион Европы и двукратный чемпион мира. Фернандес обладает прекрасной техникой, элегантностью и полетом мысли на льду.
Адам Сиао Хим Фа - французский фигурист, чемпион Европы 2023 и 2024 годов, победитель Гран-при Франции ISU 2023 года (ноябрь), звезда мирового фигурного катания. Адам - фигурист с безупречной техникой, изящными движениями и артистическим воплощением каждого элемента на льду.
Илья Малинин- американский фигурист, бронзовый медалист чемпионата мира (2023), победитель финала Гран-при (2023), чемпион США (2023), победитель командного чемпионата мира (2023), звезда мирового фигурного катания. Он также является первым и единственным в истории фигуристом, который успешно выполнил на соревнованиях четверной аксель, а также исполнил все четверные прыжки на соревнованиях.
Лоена (Луна) Хендрикс - представительница Бельгии, серебряный (2022) и бронзовый призёр (2023) чемпионатов мира, серебряный призёр чемпионата Европы (2023), победительница Skate America 2023 (октябрь), Победительница Чемпионата Европы 2024! Лоена воплощает в себе всю эмоциональность и выразительность фигурного катания. Она обладает невероятной грацией, элегантностью и мастерством на льду.
Александра Селевко - эстонский фигурист, Серебряный призёр чемпионата Европы (2024), трёхкратный чемпион Эстонии (2020—2022), участник Олимпийских игр (2022). 22-летний Александр Селевко стал первым эстонским фигуристом, завоевавшим медаль на чемпионате Европы.
Пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава - представители парного катания из Грузии. Завоевали серебро чемпионата Европы 2024.
Киган Мессинг - канадский фигурист, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов (2023), который завоевал сердца поклонников своими потрясающими прыжками и эмоциональным исполнением на льду.
Филипп Варрен - представитель Америки, мастер акробатики на льду, великолепно сочетающий грацию, силу и высокую технику в своих выступлениях.
Иван Ригини - итальянский фигурист, известный своей точностью и совершенством в исполнении сложных элементов.
Полина Эдмундс - американская фигуристка, чемпионка четырёх континентов, которая впечатлит вас своим грациозным и изысканным стилем.
Алексия Паганини - молодая швейцарская фигуристка, трёхкратная чемпионка Швейцарии, которая привнесет свежесть и новаторские идеи в своих выступлениях.
Климент Пинель - известный французский фигурист, одним из самых захватывающих выступлений которого является шоу с живым огнем на льду.
Из числа участников также необходимо отметить венгерскую пару Мария Игнатьева и Даниил Шемко, а также звёзд эстонского фигурного катания Михаила Селевко, Нину Петрыкину и Арлета Леванди.
Kings on Ice - это действительно впечатляющее и незабываемое шоу, где звезды фигурного катания и гениальный музыкант объединяются, чтобы создать уникальное искусство. Это сочетание музыки и фигурного катания захватывает зрителей и оставляет в их сердцах глубокий след волшебства и вдохновения.
Шоу Kings on Ice пройдет 9 апреля 2024 года. Начало шоу в 19:00. Продолжительность шоу: 2 отделения по 50 минут с антрактом. Больше информации - здесь.