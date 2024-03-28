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28.03.2024, 10:03

Помните ту самую дверь, которая спасла героиню фильма „Титаник“ (и не спасла героя)? Ее продали за рекордную сумму

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Кадр финальной сцены фильма «Титаник»
Кадр финальной сцены фильма «Титаник»
ФОТО: Скриншот

В США прошел аукцион Heritage Auctions, на котором был представлен реквизит культовых фильмов XX века. Самым дорогим лотом стала дверь из драмы Джеймса Кэмерона «Титаник». Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Реквизит, который по сюжету спас главную героиню Розу, которую сыграла Кейт Уинслет, пустили с молотка за 719 тысяч долларов.

При этом деревянный обломок не стал единственным лотом из «Титаника» — на аукционе также было представлено шифоновое платье, в котором Роза появлялась в большинстве сцен. За него покупатель отдал 125 тысяч долларов. 

Напомним, режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон в рамках съемки документального фильма «Титаник: 25 лет спустя» провел эксперимент и доказал, что в финальной сцене оригинальной драмы, где Роза и Джек после крушения корабля пытаются спастись на двери, выжить мог только один из них — у второго физически не было шансов.

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