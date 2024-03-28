ВИДЕО | Какая милота! Эстонскому фотографу посчастливилось снять, как медведица кормит четырех медвежат

На видео видно, как детеныши окружают медведицу, давая ей понять, что проголодались. Затем медведица их кормит, после чего они все уходят дальше в лес.

Медведица обычно рожает потомство в середине зимы, пока еще находится в спячке. Детенышей может быть от 1 до 5, но чаще всего 2 медвежонка. Их вес при рождении составляет всего полкилограмма, они слепы и беспомощны. Детёныши сосут материнское молоко и быстро растут. Грудное вскармливание длится 4-5 месяцев, а когда оно заканчивается, детеныши весят уже 7-9 кг. С приходом весны они вместе с матерью покидают берлогу – к этому времени детеныши уже достаточно окрепли, чтобы совершать с матерью дальние путешествия.