Юрия Никулина "воскресят" для нового фильма. Наследники не против

Режиссер фильма Денис Гуляр получил разрешение семьи Никулиных на использование образа артиста. Графический образ артиста создавался в течение восьми месяцев. На форуме „Российский кинобизнес“ уже было показано несколько сцен из грядущего проекта. Зрители приняли идею „воскрешения“ Никулина достаточно спокойно. Известно, что он появляется в сцене, снятой в цирке на Цветном бульваре.

Стоит отметить, что это не первая попытка российских продюсеров вернуть на большие экраны артистов прошлого. Так, в 2020-м году оцифрованный Жорж Милославский из фильма „Иван Васильевич меняет профессию“ появился в рекламной кампании „Сбербанка“.

В 2022-м году искусственный интеллект сгенерировал актера Владислава Галкина для эпизода сериала „Диверсант“ на Первом канале. Родственники погибшего в 2010-м году Галкина были крайне против такой затеи, однако руководство Первого их проигнорировало.