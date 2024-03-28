Идем гулять! В Таллинне начинается сезон бесплатных тренировок по скандинавской ходьбе
В Ласнамяэ вновь запускаются подходящие для всех уровней подготовки бесплатные занятия по скандинавской ходьбе. В апреле тренировки пройдут в парке Паэ, а в мае – в парке Тондираба.
„Я рада, что с годами жители Ласнамяэ стали больше заниматься оздоровительным спортом, и мы стараемся этому способствовать. Скандинавская ходьба очень проста и полезна, она подходит для людей с разным уровнем физической подготовки, в том числе для тех, кто мало двигается, а также для пожилых людей. Мы приглашаем присоединиться к занятиям всех, кто хочет поддерживать себя в форме и быть здоровым“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Она добавила, что скандинавская ходьба значительно эффективнее обычной, поскольку последняя задействует только нижнюю часть тела. Однако при скандинавской ходьбе работают все группы мышц, что очень положительно сказывается на здоровье.
В парке Паэ все желающие смогут научиться правильной технике скандинавской ходьбы 3, 10, 17 и 24 апреля, начало в 11 часов. Место встречи – перед зданием районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).
Тренировки в парке Тондираба пройдут в мае. Тренировки состоятся 5, 12, 19 и 26 мая, начало в 11 часов. Место встречи – на парковке ледового холла Тондираба (ул. Варраку, 14) рядом с тропой здоровья.
Участие и прокат инвентаря бесплатны. Предварительной регистрации не требуется.
Упражнения будут проходить на открытом воздухе, поэтому участников просят одеваться по погоде. При возникновении вопросов относительно тренировок информацию можно получить по телефону 645 7702.