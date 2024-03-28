Идем гулять! В Таллинне начинается сезон бесплатных тренировок по скандинавской ходьбе

„Я рада, что с годами жители Ласнамяэ стали больше заниматься оздоровительным спортом, и мы стараемся этому способствовать. Скандинавская ходьба очень проста и полезна, она подходит для людей с разным уровнем физической подготовки, в том числе для тех, кто мало двигается, а также для пожилых людей. Мы приглашаем присоединиться к занятиям всех, кто хочет поддерживать себя в форме и быть здоровым“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.