Уникальная возможность! Организаторы Tall Ships Races Tallinn 2024 приглашают в свою команду волонтеров

Tall Ships Races Tallinn 2024 ищет в свою команду до 500 волонтёров, которые помогут обеспечить бесперебойную работу фестиваля как до, так и во время его проведения. Волонтёры могут попробовать себя в необычных ролях: капитана, отвечающего за сотрудничество, инфоюнги, маскота, швартовщика, разгрузчика, экологического воина, курсопрокладчика и сухопутного матроса.



Вице-мэр Таллинна Каарель Оя призывает всех любителей моря воспользоваться особой возможностью и внести свой вклад в успех морского фестиваля. «Невозможно переоценить вклад, который в культурную и спортивную жизнь Таллинна вносят волонтёры. Я искренне и от всей души восхищаюсь их работой и приглашаю всех желающих присоединиться и к работе над этим зрелищным мероприятием. Участие в нём позволит получить неоценимый опыт организации крупного международного события, завести новые знакомства по обе стороны моря. А ещё Tall Ship Races открывает уникальную возможность увидеть изнутри жизнь и работу команд крупнейших парусных судов мира», – сказал Оя.

Ранее Таллинн привлекал волонтёров, например, для организации Таллиннских Дней моря. Вивиан Тамм – одна из волонтёров, принимавших участие работе этой команды в прошлом году, советует всем желающим воспользоваться возможностью получить подобный опыт. «Да, порой дни были долгими и утомительными, наполненными интенсивным общением и хлопотами. Но всё это с лихвой компенсировалось возможностью провести целый день у моря, а общение с другими волонтёрами дарило заряд позитива и веселья. Одним из самых ярких моментов для меня стала спонтанная прогулка по Таллиннскому заливу, которую в конце дня предложил совершить капитан порта Лётной гавани всем волонтёрам, дежурившим на моём причале», – добавила она.