Уникальная возможность! Организаторы Tall Ships Races Tallinn 2024 приглашают в свою команду волонтеров(1)
Этим летом с 11 по 14 июля Таллинну выпала честь принимать крупнейшую в мире регату учебных парусных судов Tallinn Ships Races. Для организации этого масштабного летнего мероприятия город приглашает всех желающих в возрасте от 16 лет стать волонтёрами морского фестиваля.
Tall Ships Races Tallinn 2024 ищет в свою команду до 500 волонтёров, которые помогут обеспечить бесперебойную работу фестиваля как до, так и во время его проведения. Волонтёры могут попробовать себя в необычных ролях: капитана, отвечающего за сотрудничество, инфоюнги, маскота, швартовщика, разгрузчика, экологического воина, курсопрокладчика и сухопутного матроса.
Вице-мэр Таллинна Каарель Оя призывает всех любителей моря воспользоваться особой возможностью и внести свой вклад в успех морского фестиваля. «Невозможно переоценить вклад, который в культурную и спортивную жизнь Таллинна вносят волонтёры. Я искренне и от всей души восхищаюсь их работой и приглашаю всех желающих присоединиться и к работе над этим зрелищным мероприятием. Участие в нём позволит получить неоценимый опыт организации крупного международного события, завести новые знакомства по обе стороны моря. А ещё Tall Ship Races открывает уникальную возможность увидеть изнутри жизнь и работу команд крупнейших парусных судов мира», – сказал Оя.
Ранее Таллинн привлекал волонтёров, например, для организации Таллиннских Дней моря. Вивиан Тамм – одна из волонтёров, принимавших участие работе этой команды в прошлом году, советует всем желающим воспользоваться возможностью получить подобный опыт. «Да, порой дни были долгими и утомительными, наполненными интенсивным общением и хлопотами. Но всё это с лихвой компенсировалось возможностью провести целый день у моря, а общение с другими волонтёрами дарило заряд позитива и веселья. Одним из самых ярких моментов для меня стала спонтанная прогулка по Таллиннскому заливу, которую в конце дня предложил совершить капитан порта Лётной гавани всем волонтёрам, дежурившим на моём причале», – добавила она.
По словам участвовавшей в том же мероприятии в прошлом году Кристеллы Мянник, команда организаторов очень поддерживала её, а волонтёрская работа помогла отшлифовать языковые и коммуникативные навыки. «Участие в Морских днях не только подарило мне незабываемые впечатления, но и расширило круг знакомств – с некоторыми из новых друзей я общаюсь до сих пор. Рекомендую всем попробовать себя в роли волонтера – и молодым людям, и людям постарше. Если вы хотите внести свой вклад в проведение одного из крупнейших морских мероприятий в Эстонии, познакомить других людей со своей родиной, это ваш шанс!», – сказала Мянник.
Прием заявок от волонтёров продолжится до момента, пока не будут найдены все необходимые волонтеры. Крайний срок для подачи заявки – 25 апреля 2024 года. Принять участие в волонтёрской программе могут лица старше 16 лет, верхнего предела возраста нет.
Во время парусной регаты город Таллинн организует необыкновенный морской праздник в Лётной гавани, порту Ноблесснера и Старом Порту. Мероприятие подарит посетителям множество эмоций и занятий на суше и на море. Помимо Таллинна регату Tall Ships Races 2024 примут Клайпеда в Литве, Хельсинки и Турку в Финляндии, Мариехамн на Аландских островах и Щецин в Польше. Главный организатор Tall Ships Races – Sail Training International, организаторы Таллиннского этапа – город Таллинн, Эстонский морской музей, Таллиннский порт, порт Ноблесснера и Эстонское молодёжное общество обучения парусному спорту.
Дополнительная информация о волонтёрской работе и подаче заявок: www.tallshipstallinn.ee/vabatahtlikud