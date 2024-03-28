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28.03.2024, 13:32

Театральную премию за лучшую режиссуру получил спектакль „Макбет“

 
Teatri auhindade jagamine 2024
Teatri auhindade jagamine 2024
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В Международный день театра 27 марта были вручены премии Союза театральных деятелей Эстонии и фонда „Капитал культуры“ по итогам 2023 года. Награду за лучшую режиссуру получили Эне-Лийс Семпер, Тийт Оясоо и Олари Эльтс за спектакль „Макбет“, пишет rusERR.

Масштабная постановка „Макбет“ по одноименной трагедии Уильяма Шекспира была подготовлена и представлена в концертном зале „Эстония“ совместными силами Эстонского драматического театра, Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO) и Eesti Kontsert.

В этой категории был номинирован и Тимофей Кулябин, постановщик спектакля Русского театра „Страх и отчаяние в Третьей империи“. Не удалось Русскому театру получить награды и в еще двух номинациях - за работу над оформлением сцены, костюмами и светом („Страх и отчаяние в Третьей империи“) и премию детского театра имени Сальме Реэк („На привязи“, режиссер - Дмитрий Петренко).

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