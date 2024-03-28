28.03.2024, 13:32
Театральную премию за лучшую режиссуру получил спектакль „Макбет“
Масштабная постановка „Макбет“ по одноименной трагедии Уильяма Шекспира была подготовлена и представлена в концертном зале „Эстония“ совместными силами Эстонского драматического театра, Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO) и Eesti Kontsert.
В этой категории был номинирован и Тимофей Кулябин, постановщик спектакля Русского театра „Страх и отчаяние в Третьей империи“. Не удалось Русскому театру получить награды и в еще двух номинациях - за работу над оформлением сцены, костюмами и светом („Страх и отчаяние в Третьей империи“) и премию детского театра имени Сальме Реэк („На привязи“, режиссер - Дмитрий Петренко).