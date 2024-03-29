Умер Ричард Серра, один из наиболее значительных художников современности

Медиа часто называют Ричарда Серра минималистом, но это, строго говоря, не так. Художественное течение минимал-арт, которое возникло в Нью-Йорке в 1960-е годы, предполагало, что автор должен довольствоваться самыми простыми и самыми практичными решениями, опробованными, например, в промышленности. Минималисты работали с элементарными геометрическими формами — цилиндрами, параллелепипедами. Некоторые их скульптуры на первый взгляд так незатейливы, что их можно перепутать со служебными постройками.

Серра, в отличие от них, слишком дорожил технической виртуозностью. Его масштабные стальные скульптуры, похожие то на паруса, то на колоссальные ленты, куда искуснее, чем, скажем, строгие коробки Дональда Джадда. Искусствоведы, в отличие от журналистов, относят Серра к постминимализму — направлению, которое отталкивается от минимал-арта, но пренебрегает его жесткими правилами.

Тем не менее, у Серра и минимал-арта много общего. Работы минималистов нередко выглядят как попытка подражать природе — но не в том смысле, какой художники-реалисты подразумевали до XX века, когда писали скалистые пейзажи. Скульптор-минималист эти скалы и валуны создает сам: как и в природе, они ничего не значат и впечатляют исключительно своей формой (неслучайно художники этого направления выставляли свои работы в парках или даже за городом). Да, их искусственное происхождение очевидно. Но так и должно быть, ведь минималист не копирует природу, а творит альтернативную.