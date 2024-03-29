Умер Ричард Серра, один из наиболее значительных художников современности(2)
В Нью-Йорке 26 марта умер Ричард Серра — один из самых знаменитых современных скульпторов. Ему было 82 года. Серра прославился объектами из металлических листов, которые стали достопримечательностями Лондона, Берлина, Амстердама и других городов, пишет Meduza.
Медиа часто называют Ричарда Серра минималистом, но это, строго говоря, не так. Художественное течение минимал-арт, которое возникло в Нью-Йорке в 1960-е годы, предполагало, что автор должен довольствоваться самыми простыми и самыми практичными решениями, опробованными, например, в промышленности. Минималисты работали с элементарными геометрическими формами — цилиндрами, параллелепипедами. Некоторые их скульптуры на первый взгляд так незатейливы, что их можно перепутать со служебными постройками.
Серра, в отличие от них, слишком дорожил технической виртуозностью. Его масштабные стальные скульптуры, похожие то на паруса, то на колоссальные ленты, куда искуснее, чем, скажем, строгие коробки Дональда Джадда. Искусствоведы, в отличие от журналистов, относят Серра к постминимализму — направлению, которое отталкивается от минимал-арта, но пренебрегает его жесткими правилами.
Тем не менее, у Серра и минимал-арта много общего. Работы минималистов нередко выглядят как попытка подражать природе — но не в том смысле, какой художники-реалисты подразумевали до XX века, когда писали скалистые пейзажи. Скульптор-минималист эти скалы и валуны создает сам: как и в природе, они ничего не значат и впечатляют исключительно своей формой (неслучайно художники этого направления выставляли свои работы в парках или даже за городом). Да, их искусственное происхождение очевидно. Но так и должно быть, ведь минималист не копирует природу, а творит альтернативную.
Именно так работают скульптуры Серра: они сделаны в индустриальной эстетике, но похожи на естественные объекты. Разные минимал-арт-художники тяготели к разным «ландшафтам»: неоновые инсталляции Дэна Флавина с отражающим полом напоминали о воде, объекты Тони Смита — о камнях и поваленных деревьях. Ближайший натуральный референс Серра — высохшее русло реки, овраг или каньон; в общем, коридор, проделанный водным потоком. Неудивительно, что такой образ оказался близок человеку, который всю жизнь исследовал движение.
Ричард Серра родился в Сан-Франциско в 1938 году. В молодости художник подрабатывал на сталелитейных заводах — со временем этот опыт ему пригодился. Серра изучал искусство в Йельском университете. Его карьера началась в 1960-е; главная тема Серра, движение, обозначилась уже в ранних работах. В 1967-м художник написал манифест, представлявший собой список из 84 переходных английских глаголов — таких, которые непременно требуют объекта действия: «швырять», «раскатывать», «резать», «подпирать» и так далее (спустя четыре года Серра опубликовал его в журнале Avalanche). С тех пор в основе любого его проекта лежал какой-нибудь из этих глаголов.
В 1960-х Серра пошел по следам абстракциониста Джексона Поллока, который превратил создание картины в перформанс, — и пробовал делать то же самое со скульптурой: например, заливал стену расплавленным свинцом. Еще его привлекало кино — искусство, где движение играет решающую роль. В короткометражных экспериментальных фильмах Серра протагонистами были руки: они то ловили кусочки свинца, то загребали свинцовую стружку, то освобождались от пут. В некоторых фильмах художник снимал руки своего друга Филипа Гласса, который со временем стал одним из самых значительных композиторов XX века.
Следующим увлечением Серра оказались большие свинцовые конструкции, которые скульптор нарочно не скреплял и не сваривал. Они выглядели так, будто вот-вот развалятся (но все-таки держались). Prop pieces, «работы с опорами», как называл их художник, тоже, по сути, заключали в себе движение — но потенциальное, еще не начатое.
В 1971 году Серра закончил скульптуру «Удар» — стальной лист, режущий комнату наискосок, от угла к середине. С этого проекта начался «стальной» период художника, который продлится всю его оставшуюся жизнь и сделает его знаменитым.
Стальные скульптуры Серра всегда передают движение. «Te Tuhirangi Contour» в новозеландском арт-парке Gibbs Farm ползет по зеленым холмам как змея. Лондонский «Fulcrum» ввинчивается в небо как саморез. В проекте «Вопрос времени», созданном для музея Гуггенхайма в Бильбао, стальные листы скручиваются спиралями как стружки. Масштабная инсталляция «Восток-Запад/Запад-Восток» в катарской пустыне сделана как раскадровка: расставленные через равные промежутки прямоугольники как бы шагают по пескам за горизонт.
Для Серра скульптура равна динамике: в этом смысле он очень традиционный художник, продолжатель классической традиции. Другое дело, что древнегреческому скульптору Мирону, создателю знаменитого «Дискобола», была необходима фигура атлета — а Серра старается выразить абстрактную идею движения без опоры на что-то узнаваемое, вроде человека или зверя.
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