Певец Сергей Жуков не смог вернуть себе права на хиты группы "Руки Вверх“
Певец Сергей Жуков не смог вернуть себе права на хиты группы „Руки Вверх“, в том числе песни „Ну где же вы, девчонки?“, „Я не отдам тебя никому“, „Дома не сиди“, пишет RTVi.
О том, что Жуков подал иск на бывшего продюсера Андрея Маликова и музыкальный лейбл „Издательство Джем“ из-за спора о фонограммах, стало известно в конце 2022 года. Как сообщал „Пятый канал“, спор возник из-за эксклюзивных смежных прав на использование 13 композиций группы „Руки вверх“.
Суд рассмотрел дело по иску 25 апреля прошлого года. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Маликов „являлся продюсером группы и инициировал создание в 1998-1999 годах спорных фонограмм, финансировал их изготовление“, говорится в пресс-релизе.
Позднее „Технико-продюсерский центр Андрея Маликова“ и „Издательство Джем“ заключили договоры о передаче прав на фонограммы песен группы „Руки Вверх“, которые истцы просили признать недействительными.
„Отказывая истцам в удовлетворении заявленных требований, суд, в том числе, исходил из того, что истцы знали о сложившихся между сторонами правоотношениях, при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет“, — говорится в сообщении.
Мосгорсуд оставил решение Симоновского районного суда Москвы без изменений, подчеркнули в пресс-службе.