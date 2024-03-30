Певец Сергей Жуков не смог вернуть себе права на хиты группы "Руки Вверх“

О том, что Жуков подал иск на бывшего продюсера Андрея Маликова и музыкальный лейбл „Издательство Джем“ из-за спора о фонограммах, стало известно в конце 2022 года. Как сообщал „Пятый канал“, спор возник из-за эксклюзивных смежных прав на использование 13 композиций группы „Руки вверх“.

Суд рассмотрел дело по иску 25 апреля прошлого года. В ходе рассмотрения дела было установлено, что Маликов „являлся продюсером группы и инициировал создание в 1998-1999 годах спорных фонограмм, финансировал их изготовление“, говорится в пресс-релизе.

Позднее „Технико-продюсерский центр Андрея Маликова“ и „Издательство Джем“ заключили договоры о передаче прав на фонограммы песен группы „Руки Вверх“, которые истцы просили признать недействительными.

„Отказывая истцам в удовлетворении заявленных требований, суд, в том числе, исходил из того, что истцы знали о сложившихся между сторонами правоотношениях, при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет“, — говорится в сообщении.

Мосгорсуд оставил решение Симоновского районного суда Москвы без изменений, подчеркнули в пресс-службе.