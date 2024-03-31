Сколько яиц в неделю? Питательные советы ученых

В то же время Кёпке отмечает, что реальная ситуация с питанием в Германии далека от представленных DGE рекомендаций. "Люди едят большое количество обработанных продуктов. Им не хватает интереса, времени и кулинарного опыта, чтобы выполнять рекомендации изо дня в день", - говорит она. Поэтому так важны просвещение и консультирование, отмечает Кёпке.

Однако с такими замечаниями согласны не все. "Я считаю абсолютно своевременным включение в рекомендации аспектов, способствующих укреплению здоровья, а также аспектов устойчивого развития, поскольку на питание приходится значительная часть ресурсов. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев рекомендации совпадают с аспектами здоровья", - комментирует DW Ута Кёпке, глава Федерального объединения диетологов. Здесь рекомендации DGE используют как основу для работы диетологов со здоровыми взрослыми людьми в возрасте до 65 лет - для консультаций, обучения тому, как правильно делать покупки, а также для составления меню для предприятий общественного питания.

Представители оппозиции, а точнее - христианские демократы, упрекают "зеленого" министра продовольствия Джема Оздемира (Cem Özdemir) в инструментализации исследования. По их мнению, он подогнал продовольственную программу под свои политические убеждения - и теперь забота об экологии в новых рекомендациях чуть ли не важнее заботы о здоровье. А Немецкая академия превентивной медицины (DAPM) среди прочего считает неправильной автоматическую приписку растительным продуктам полезных качеств, а животным - вредных.

В марте Немецкое общество питания (DGE) обновило свои рекомендации по здоровому и сбалансированному рациону: еще меньше мяса, больше овощей, фруктов, бобовых. Это и полезно для собственного здоровья, и менее вредно для окружающей среды. Экологический аспект играет в рекомендациях важную роль, но именно он спровоцировал жаркие дискуссии и вызвал критику.

Руководитель Института диетологии в клинике при Мюнхенском техническом университете также критику не разделяет. "Здоровый рацион и диета с преобладанием растительной пищи тесно связаны. Растительная диета - это очень полезное питание для человека", - подчеркивает Ханс Хаунер. Конечно, среди растительных продуктов также встречаются вредные - такие, например, как пальмовое масло. В новых рекомендациях - о нем ни слова, но DGE писало об этом продукте в других своих текстах. В математической модели, которая легла в основу рекомендаций, учитывались сегодняшние привычки питания немцев, а пальмовое масло используется преимущественно в промышленности, а не в быту, поясняет профессор.

В чем проблема со злаками? Отвечают диетологи

Бурную критику также вызвало рекомендуемое количество злаков. DGE советует 300 граммов в день. Немецкая академия превентивной медицины предостерегает, что такая порция эквивалентна 45 чайным ложкам сахара и может вызвать большие проблемы у людей с избыточным весом, диабетом и другими заболеваниям. Однако DGE четко обозначает, что рекомендации, вышедшие сейчас, разработаны для здоровых людей в возрасте от 18 до 65 лет, которые едят как растительную пищу, так и мясо. Для других групп населения рекомендации еще последуют.

"Три четверти калорий должна поставлять растительная пища. А зерновые относятся к немецкой культуре питания: 20 процентов калорий немцы потребляют в виде хлеба", - говорит Ханс Хаунер. При этом проблемы с непереносимостью глютена существуют лишь у пяти процентов населения Германии. "А кто плохо переносит, может есть рис, кукурузу или злакоподобные культуры, скажем, гречку или киноа", - советует профессор, который, в числе прочего, занимается исследованием хронических заболеваний, связанных с питанием, и разработкой новых концепций в диетологии.