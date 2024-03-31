Невинные привычки, которые выдают человека, выросшего в бедности

Покупает ненужные вещи

Если человек испытывал недостаток чего-либо материального в детстве, как правило, став взрослым, он стремится восполнить этот пробел. Носил одежду с чужого плеча? Значит, нужно забить шкаф под завязку. У всех одноклассников были телефоны, приставки, компьютеры — значит, нужно приобрести все это, причем последней модели. Отсюда у нас так много людей, которые ежегодно охотятся за айфонами, меняют автомобили, берут кредиты на дорогие путешествия. Все для того, чтобы быть не хуже других.

Покупает вещи на распродаже

Когда в магазинах наступает сезон скидок, многие готовы скупить все, не разобравшись, нужно оно или нет. Раз дешево, надо брать. В корне неверная позиция. К любой покупке нужно подходить с трезвым умом. Подумайте, понравилась бы вам эта вещь, если бы она была без скидки? Если да, берите. А если чувствуете внутренний конфликт, понимаете, что идете на компромисс с самим собой, откладывайте без сожалений. Скорее всего, такие вещи вас не порадуют и носить их вы не будете. Выбирать количество, а не качество — привычка, которая выдает с головой человека, знающего, что такое нужда.

Экономит на себе

Следствие из предыдущего пункта. Парадоксально, но люди, привыкшие жить в бедности, тратят много, но на себе экономят. Потому что купить одну классную вещь за цену трех вещей попроще — это же немыслимо. Даже если для себя. Тем более если для себя. На самом деле в перспективе качественная вещь служит дольше, примерно раза в три как раз, а то и больше. И выглядит соответственно своей цене. И статус придает соответствующий. А привычка брать то, что „дешево и сердито“, и человека делает дешевым и сердитым.

Зато на подарки тот же самый индивид готов спустить всю заначку. Лишь бы не подумали, что он жмот какой-нибудь. И детей своих заваливает игрушками, одеждой, гаджетами — всем тем, чего у самого в детстве не было, а хотелось.

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