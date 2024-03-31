ФОТО | Что вы хотите сделать со своим лицом? Дженнифер Энистон и Сандра Буллок вместе посетили центр пластической хирургии

Центр пластической хирургии, который в среду посетили Энистон и Буллок, известен операциями по подтяжки лица и пластикой носа. Доктор Найл А Гордон, к которому обратились звезды, занимается процедурами омоложения лица и ринопластикой.

55-летняя Энистон и 59-летний Буллок были одеты довольно скромно: Энистон была в черном свитере, синих джинсах и большой шляпе, а Буллок — в белой футболке, черных спортивных штанах и куртке.

Обе звезды ранее публично не признавались, что ложились под нож пластического хирурга. Несколько лет назад Энистон рассказала, как она экспериментировала с инъекциями красоты, в частности ботоксом, но отметила, что не является их большой поклонницей.

„Люди думают, что я делаю много инъекций ботокса, но это не так. Я не говорю, что никогда этого не делала, но я также понимаю, насколько это скользкий путь“, - заявила актриса. „Я нахожу всю эту косметическую тему нелепой“, — добавила Энистон.

На церемонии вручения „Оскара“ в 2018 году ходили слухи, что Буллок как раз накануне сделала косметические инъекции, поскольку она пришла на торжество с опухшим лицом. Однако, по словам Буллок, это были абсурдные утверждения, поскольку у нее был обычный приступ аллергии.