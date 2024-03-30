Модное искусство среди виноградников: смотрите, какая необычная выставка проходит во Франции

Южное солнце, мистраль и ясное небо – Прованс всегда вдохновлял великих мастеров, от Сезанна и Ван Гога до Николя де Сталя, а здешний свет не сравним ни с чем.

За последние 20 лет Шато Ла Кост, винодельческое поместье к северу от Экс-ан-Прованса, известное любителям rosé, стало ещё и модным музеем современного искусства.

С начала марта здесь проходит гигантская выставка мэтра арт-провокаций Дэмиена Хёрста – The Light That Shines ("Свет, который светит").

"Впервые мы отдаём художнику все наши выставочные пространства – все пять павильонов, – говорит Мари Розе, руководитель культурных программ. – Мы также выставили его работы в садах поместья и парке: вот, прямо за моей спиной – скульптура "Монах". Дэмьен Хёрст – британская звезда мирового масштаба. У нас представлены как совершенно новые арт-серии, которые мы никогда раньше не видели, так и самые знаковые произведения, такие как "Естественная история" с животными в формалине, которые принесли ему известность в начале 90-х годов".

"Естественная история" занимает павильон, построенный по проекту итальянского постмодерниста Ренцо Пьяно.

Серию "Императрицы", в которой автор исследует бабочку как символ свободы, жизни и смерти, разместили в павильоне Ричарда Роджерса, подвешенном на высоте 18 метров над землёй, среди сосновых верхушек.

"Архитектура – это средство выражения. Это очень важная форма искусства в Шато. Первым произведением искусства стали винные погреба, спроектированные французским архитектором Жаном Нувелем. За ним последовали Тадао Андо, Франк Гери, Ренцо Пьяно, Ричард Роджерс и Оскар Нимейер. Они создали разные пространства, которые теперь принимают других художников, не затмевая их работ".

"Скромные" творения великих архитекторов вписались в провансальский пейзаж с его уникальным светом.

Натюрморты, скульптуры и инсталляции Дэмьена Хёрста можно увидеть в Шато Ла Кост до 23 июня.