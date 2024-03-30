ФОТО | Сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел вышли замуж. Муж у них один

Девушки, несмотря ни на что, смогли найти себя на профессиональном поприще и даже наладить личную жизнь. Три года назад Хенсел вышли замуж. Правда, речь идет только об Эбигейл… Ее избранником стал медработник Джош Боулинг.

Торжество прошло в семейном кругу. По всей видимости, родные Джоша одобрили его выбор.

Сестры не раз признавались, что мечтают о ребенке. „Всему миру необязательно знать, с кем мы встречаемся, что мы делаем. Но поверьте мне, мы совершенно разные люди. Да, однажды мы станем мамами, но пока не хотим говорить о том, как это будет работать“, — рассуждали по этому поводу близнецы.

Эбигейл старалась до последнего скрывать свою личную жизнь, чтобы у общественности не было к ней вопросов. Однако близкие супругов все же опубликовала кадры с их свадьбы.

„Люди интересовались нами с самого рождения по очевидным причинам. Но наши родители никогда не позволяли нам использовать это как оправдание. Нас воспитывали в вере, что мы можем делать все, что захотим“, — рассказывали сестры.

Стоит отметить, что Эбигейл и Бриттани без дела не сидят — они ведут довольно активный образ жизни, преподают математику в одной из школ штата Миннесота. Правда, заработную плату обе получают за одну штатную единицу. „Мы сразу понимали, что будем получать одну зарплату, потому что, по сути, выполняем работу одного человека“, — делилась одна из близнецов.

Напомним, сестры Хенсел появились на свет 7 марта 1990 года. В тот день врачи предупреждали родителей девочек о том, что новорожденные вряд ли переживут ночь. Однако случилось чудо — близнецы выжили. Недавно они отметили день рождения — им исполнилось по 34 года.