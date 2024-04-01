ВИДЕО | Идеальное лекарство! Обитатели Таллиннского зоопарка поднимают настроение и улучшают самочувствие
Психологи утверждают, что нужно как можно чаще смотреть фотографии и видео с животными - они поднимают настроение. К этой миссии готовы присоединиться разнообразные экзотические обитатели Таллиннского зоопарка.
Одно японское исследование показало, что после просмотра фотографий с щенками и видеороликов с котиками, а также после наблюдений за пандами настроение человека, его когнитивные способности и концентрация улучшаются.
В 2019 году в Университете Лидса в Великобритании провели научный эксперимент, в ходе которого людям нужно было полчаса рассматривать фото и видео различных милых зверушек. До и после эксперимента у участников измеряли кровяное давление и частоту сердечных сокращений, а также спрашивали о чувстве тревожности. Участниками эксперимента в основном были студенты, находившиеся в тот момент в состоянии стресса, так как им нужно было сдавать экзамен в тот же день. Результаты были впечатляющими. В среднем артериальное давление упало с проблемного (136/88) до идеального (115/71). Частота сердечных сокращений также снизилась на 6,5% у участников, испытывавших стресс.
Посмотрите видео из Таллиннского зоопарка и убедитесь, что животные обладают чудодейственной силой!