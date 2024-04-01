ВИДЕО | Идеальное лекарство! Обитатели Таллиннского зоопарка поднимают настроение и улучшают самочувствие

В 2019 году в Университете Лидса в Великобритании провели научный эксперимент, в ходе которого людям нужно было полчаса рассматривать фото и видео различных милых зверушек. До и после эксперимента у участников измеряли кровяное давление и частоту сердечных сокращений, а также спрашивали о чувстве тревожности. Участниками эксперимента в основном были студенты, находившиеся в тот момент в состоянии стресса, так как им нужно было сдавать экзамен в тот же день. Результаты были впечатляющими. В среднем артериальное давление упало с проблемного (136/88) до идеального (115/71). Частота сердечных сокращений также снизилась на 6,5% у участников, испытывавших стресс.