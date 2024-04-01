Шон Комбс: в чем обвиняют одного из самых успешных музыкантов и продюсеров в истории хип-хопа

Сразу четыре женщины, в том числе его бывшая девушка Касандра (Кэсси) Вентура подали на музыканта в суд, обвиняя его в жестоком обращении и сексуальном насилии.

Среди тех, кто судится с Дидди, есть и мужчина — музыкальный продюсер Родни Джонс (Лил Род), утверждающий, что тот унижал его целый год, пока продюсер жил у рэпера дома и помогал в работе над его композициями.

В заявлении, опубликованном в декабре прошлого года, Комбс заявил о „тошнотворных обвинениях“, брошенных в его адрес „личностями, жаждущими легких денег“. Адвокаты рэпера заявили, что он никогда не делал того, в чем его обвиняют.

В марте 2024 года федеральные агенты провели обыски в двух домах, принадлежащих музыканту, в рамках расследования дела о секс-торговле.

Хотя адвокаты музыканта и утверждают, что власти провели эту операцию с применением чрезмерной силы, а их клиент ни в чем не виновен, в биографии Комбса было немало неприятных моментов.

Шон Джон Комбс, известный под сценическими псевдонимами Дидди, Пи Дидди и Пафф Дэдди, родился в 1969 году в Гарлеме в семье учительницы и отставного военнослужащего ВВС США, ставшего подручным печально известного наркоторговца Фрэнка Лукаса.

Именно Лукас послужил прототипом главного героя фильма Ридли Скотта „Американский гангстер“. Отца застрелили во время передачи наркотиков, когда Шону было два года.

Мальчик рос старательным, помогал матери, подрабатывая разносчиком газет, играл в школьной футбольной команде и очень любил рэп.

Подростком он начал сниматься на подтанцовке в музыкальных клипах с такими исполнителями как Дайана Росс и Fine Young Cannibals, а затем поступил в Говардский университет.

Там он начал организовывать вечеринки, некоторые из которых собирали до тысячи гостей. Его заметил основатель лейбла Uptown Records Андре Харрелл, который пригласил Комбса сначала стажером, а затем предложил работать на постоянной основе.

Комбс оставил университет — он вернется туда спустя 20 лет, чтобы выступить перед студентами.