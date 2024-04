Шон Комбс: в чем обвиняют одного из самых успешных музыкантов и продюсеров в истории хип-хопа

После смерти Уоллеса Комбс и вдова убитого рэпера Фейт Эванс записывают песню I’ll Be Missing You («Я буду скучать по тебе») — она стала одним из главных хитов 1997 года.

Песня, основанная на сэмпле из композиции Every Breath You Take группы Police, также вошла в дебютный альбом Комбса No Way Out, который разошелся тиражом в 7 млн копий по всему миру.