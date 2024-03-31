Звезда "Поколения "Ви": погиб актер Чэнс Пердомо

Пердомо было 27 лет. Молодой человек разбился на мотоцикле, пишет RBC.

Чэнс Пердомо родился в Лос-Анджелесе, но вырос в Саутгемптоне, в Великобритании, куда переехал вместе с матерью. Изучать актерское мастерство он начал в Национальном молодежном театре Лондона.

Артист снимался в серии романтических драм „После“. Также он исполнил роли в сериалах „Леденящие душу приключения Сабрины“ и „Поколение „Ви“.