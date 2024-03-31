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31.03.2024, 14:15

Звезда "Поколения "Ви": погиб актер Чэнс Пердомо

 
Obit Chance Perdomo
Obit Chance Perdomo
ФОТО: Gray Hamner | Scanpix

Американо-британский актер Чэнс Пердомо погиб в результате аварии. Об этом сообщил американский журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей артиста

Пердомо было 27 лет. Молодой человек разбился на мотоцикле, пишет RBC.

Чэнс Пердомо родился в Лос-Анджелесе, но вырос в Саутгемптоне, в Великобритании, куда переехал вместе с матерью. Изучать актерское мастерство он начал в Национальном молодежном театре Лондона.

Артист снимался в серии романтических драм „После“. Также он исполнил роли в сериалах „Леденящие душу приключения Сабрины“ и „Поколение „Ви“.

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