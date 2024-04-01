Ученые назвали самый приятный запах во всем мире(5)
Восприятие приятных и отвратительных запахов универсально во всем мире. Представителям абсолютно разных культур одни ароматы нравятся больше, чем другие. Привлекательность запаха определяется молекулярным профилем химического вещества и личными предпочтениями человека, рассказывает „Нож“.
К таким выводам пришли шведские и британские ученые в ходе исследования с участием 235 добровольцев из разных стран, в том числе из закрытых сообществ коренных народов, пишет Science Daily.
Самым приятным и универсальным ароматом оказался запах ванили. Не у каждого человека он любимый, но мало кому он не понравился.
На втором месте этилбутират (этиловый эфир масляной кислоты) — он пахнет персиком.
Самый неприятный аромат у изовалериановой кислоты. Это запах соевого молока и сыра, а также потных ног.
Восприятие запахов лишь на 6% обуславливалось культурной принадлежностью добровольцев. Главную роль сыграли их индивидуальные предпочтения — 54%, и структура молекулы аромата — 40%.
„Теперь мы знаем, что существует универсальное восприятие запаха, обусловленное молекулярной структурой, и это объясняет, почему нам нравится или не нравится определенный запах. Следующий шаг — изучить, почему это так, и связать это знание с тем, что происходит в мозге, когда мы чувствуем определенный запах“, — заявил ведущий автор исследования говорит Артин Аршамян.