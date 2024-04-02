ФОТО | Русский театр отметил День детской книги: Кылварт, Ауг, Титов и другие читали малышам сказки
2 апреля, в Международный день детской книги Русский театр провел масштабное мероприятие „Читаем вместе“. Младшие школьники из разных учебных заведений Таллинна в компании известных персон Эстонии и актёров Русского театра вместе читали сказки Г. Х. Андерсена, в честь дня рождения которого в 1967 году и был учрежден праздник детской книги.
Михаил Кылварт, Андрей Титов, Пеэтер Ярвелайд, Юлия Ауг, Александр Цукерман вместе с актерами театра с книгами в руках своим примером поощряли интерес к литературе и чтению.
Сказки „Гадкий утёнок“, „Дикие лебеди“, „Пастушка и трубочист“, „Русалочка“, „Огниво“ и „Дюймовочка“ звучали на эстонском, русском и украинском языках.
„География“ чтений была широкой - Выставочный павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ, Таллиннская центральная библиотека, Открытая школа, где обучаются вместе русские и эстонские дети, Школа Свободы для украинских детей и сам Русский театр.
Русский театр уже много лет занимается популяризацией детской литературы и пробуждает интерес детей к книгам, организуя творческие встречи, где в обстановке „семейного чтения“ ребята знакомятся как с произведениями писателей и поэтов, адресуемых свои тексты детям, так и с самими авторами. Чтение также мотивирует вас рисовать. Для одного из сегодняшних мероприятий 6-летний Дэвид нарисовал из книги „Гадкий утёнок „ особенные красочные рисунки.
В этом году традиционный проект „Детские писатели“ перерос в новое начинание. Театр уверен, что современный открытый формат поможет выполнить одну из главнейших задач –инициировать детскую аудиторию получать новые знания и впечатления путем
чтения, научится самостоятельно думать и соотносить свой ежедневный выбор с общечеловеческими гуманистическими ценностями. В этом смысле переоценить роль книги в формировании нравственного и интеллектуального облика последующих поколений трудно.
В век всепоглощающей цифровой реальности и медийных технологий, книге становится всё сложнее конкурировать с виртуальными удовольствиями. Но в театре уверены: ничто в полной мере не заменит чтения.
После чтений ребята участвовали в мастер-классах и экскурсиях по библиотеке, театру и художественной выставке.