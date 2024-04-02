ФОТО | Русский театр отметил День детской книги: Кылварт, Ауг, Титов и другие читали малышам сказки

Михаил Кылварт, Андрей Титов, Пеэтер Ярвелайд, Юлия Ауг, Александр Цукерман вместе с актерами театра с книгами в руках своим примером поощряли интерес к литературе и чтению.

Сказки „Гадкий утёнок“, „Дикие лебеди“, „Пастушка и трубочист“, „Русалочка“, „Огниво“ и „Дюймовочка“ звучали на эстонском, русском и украинском языках.

„География“ чтений была широкой - Выставочный павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ, Таллиннская центральная библиотека, Открытая школа, где обучаются вместе русские и эстонские дети, Школа Свободы для украинских детей и сам Русский театр.

Русский театр уже много лет занимается популяризацией детской литературы и пробуждает интерес детей к книгам, организуя творческие встречи, где в обстановке „семейного чтения“ ребята знакомятся как с произведениями писателей и поэтов, адресуемых свои тексты детям, так и с самими авторами. Чтение также мотивирует вас рисовать. Для одного из сегодняшних мероприятий 6-летний Дэвид нарисовал из книги „Гадкий утёнок „ особенные красочные рисунки.

В этом году традиционный проект „Детские писатели“ перерос в новое начинание. Театр уверен, что современный открытый формат поможет выполнить одну из главнейших задач –инициировать детскую аудиторию получать новые знания и впечатления путем

чтения, научится самостоятельно думать и соотносить свой ежедневный выбор с общечеловеческими гуманистическими ценностями. В этом смысле переоценить роль книги в формировании нравственного и интеллектуального облика последующих поколений трудно.

В век всепоглощающей цифровой реальности и медийных технологий, книге становится всё сложнее конкурировать с виртуальными удовольствиями. Но в театре уверены: ничто в полной мере не заменит чтения.

После чтений ребята участвовали в мастер-классах и экскурсиях по библиотеке, театру и художественной выставке.