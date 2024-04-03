Тейлор Свифт впервые попала в список миллиардеров Forbes

Свифт заработала в общей сложности 1,1 млрд долларов, состояние Альтмана составляет $1 млрд.

Первое место в списке с состоянием $233 млрд вновь занял французский бизнесмен Бернар Арно, которому вместе с семьей принадлежит холдинг LVMH, производящий предметы роскоши.

Второе место занял основатель Tesla, Space X и владелец соцсети X Илон Маск ($195 млрд), третье — основатель Amazon Джефф Безос ($194 млрд).

На четвертом месте расположился глава корпорации Meta Марк Цукерберг ($177 млрд), которому удалось увеличить состояние на $116 млрд за счет роста акций компании. Пятерку замыкает один из основателей Oracle Ларри Эллисон ($141 млрд).

По данным Forbes, в 2024 году число миллиардеров в мире достигнет рекордной цифры — 2 781.

Это на 141 больше, чем в прошлом году, и на 26 больше, чем в 2021 году, когда был установлен предыдущий рекорд.

Forbes отмечает, что мировая элита богата как никогда — ее коллективное состояние достигает $14,2 трлн.

Из списка по итогам прошедшего года выбыли 189 человек, в том числе 129 — из Китая.

Кроме того, скончались еще 32 миллиардера, в том числе египетский бизнесмен Мохамед аль-Файед, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, экс-президент Чили Себастьян Пиньера и певец Джимми Баффет.