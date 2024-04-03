У свекра Водяновой 233 млрд, а у Илона Маска — 195: Forbes оценил состояние богатейших людей планеты

Американское издание опубликовало рейтинг 2024 года. Вот уже второй год подряд 1 место занимает глава транснациональной компании LVMH Бернар Арно, который вместе с семьей владеет 233 миллиардами долларов. Примечательно, что это свекор российской топ-модели Натальи Водяновой — наша красавица тоже может похвастаться большими деньгами (ее состояние оценивают в 50 миллионов долларов), но по сравнению с отцом своего мужа, это „копейки“.

Следом за Арно идет создатель Tesla Илон Маск. Между ними существенный разрыв, так как изобретатель имеет на счету только 195 миллиардов долларов. На пятки ему наступает глава Amazon Джефф Безос, у которого 194 миллиарда.

Вплотную к тройке лидеров приблизился и американский медиамагнат Марк Цукерберг, который может похвастаться 177 миллиардами долларов, а пятерку лидеров закрывает основатель Oracle Ларри Эллисон, у которого 141 миллиард долларов.

„Получается, говори — не говори про IT, а мода все равно котируется больше“, — так прокомментировала результаты рейтинга Ксения Собчак в социальных сетях.