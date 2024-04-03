Умер самый старый мужчина в мире: перед смертью он раскрыл секрет долголетия

Уроженец Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора умер 2 апреля 2024 года на 115 году жизни. Испанец стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса. Мора уже не первый долгожитель из Испании, его предшественник Сатурнино де ла Фуэнте Гарсиа прожил 112 лет.

Глава государства Николас Мадуро указал, что причиной смерти рекордсмена стали проблемы со здоровьем, в частности респираторные осложнения.

У венесуэльца осталось 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков. Кроме рекорда по продолжительности жизни, Мора был последним мужчиной, который родился в начале XX века, в 1909 году.

В течение всей жизни испанец занимался сельским хозяйством и подчеркивал, что главным рецептом долголетия является тяжелый и добросовестный труд. Во время интервью для Книги рекордов Гиннесса Мора выразил благодарность за еду и людей, которые его окружают.