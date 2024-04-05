Вестеринен и Захарова снова вместе на телеэкранах: в эфир ETV+ возвращается шоу „Народ поет“

Между собой будут соревноваться восемь музыкальных коллективов из Таллинна, Маарду и Ида-Вирумаа. Кто-то попробует силы в шоу „Народ поет“ уже во второй раз – это ансамбль AlterEgo из Маарду. Остальные участники появятся в программе впервые.

„В этом сезоне я в полном восторге от участников. Это настоящий фонтан талантов, красоты, юмора и искренних эмоций. Не верится, что в маленькой Эстонии такое огромное количество крутых самобытных русскоязычных музыкальных людей. Мы откопали настоящих звезд“, – сказала одна из ведущих программы Алина Захарова.

По традиции, в этом телевизионном музыкальном конкурсе принимают участие талантливые коллективы из Ида-Вирумаа. Примечательно, что все победители предыдущих сезонов шоу „Народ поет“ – именно из этого региона. В этот раз звездный Северо-Восток представят ансамбли „Хали-Гали“, Big Fish, а также певица Stefania.

„Вот уже 4-й сезон я приятно удивляюсь тому, что у нас в Эстонии так много хороших, обаятельных, задорных и талантливых исполнителей. Особенно отрадно видеть горящие глаза тех, кто еще учится в школе, но уже чувствует себя на сцене как рыба в воде. Как семенам, чтобы прорасти, необходима благодатная почва, так и человеку, влюбленному в музыку, нужна возможность показать свой талант всей стране. Именно в этом и состоит основная задача шоу „Народ поет““, – отметил второй ведущий Виталий Вестеринен.

Шанс показать свои таланты широкой телевизионной аудитории получили и совсем молодые коллективы. Это ансамбль LAMUKO, чье название – акроним от Lasnamäe Muusikakool (Ласнамяэская музыкальная школа), и в котором играют, соответственно, либо ученики, либо недавние выпускники этой музыкальной школы. Второй молодой коллектив – таллиннская рок-группа Subway to Venus, участникам которой всего 18-19 лет.