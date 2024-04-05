Вестеринен и Захарова снова вместе на телеэкранах: в эфир ETV+ возвращается шоу „Народ поет“(2)
Музыкальное шоу „Народ поет“ начинает новый, четвертый по счету сезон. Первая передача выйдет в эфир телеканала ETV+ в пятницу, 5 апреля, в 20:30.
Между собой будут соревноваться восемь музыкальных коллективов из Таллинна, Маарду и Ида-Вирумаа. Кто-то попробует силы в шоу „Народ поет“ уже во второй раз – это ансамбль AlterEgo из Маарду. Остальные участники появятся в программе впервые.
„В этом сезоне я в полном восторге от участников. Это настоящий фонтан талантов, красоты, юмора и искренних эмоций. Не верится, что в маленькой Эстонии такое огромное количество крутых самобытных русскоязычных музыкальных людей. Мы откопали настоящих звезд“, – сказала одна из ведущих программы Алина Захарова.
По традиции, в этом телевизионном музыкальном конкурсе принимают участие талантливые коллективы из Ида-Вирумаа. Примечательно, что все победители предыдущих сезонов шоу „Народ поет“ – именно из этого региона. В этот раз звездный Северо-Восток представят ансамбли „Хали-Гали“, Big Fish, а также певица Stefania.
„Вот уже 4-й сезон я приятно удивляюсь тому, что у нас в Эстонии так много хороших, обаятельных, задорных и талантливых исполнителей. Особенно отрадно видеть горящие глаза тех, кто еще учится в школе, но уже чувствует себя на сцене как рыба в воде. Как семенам, чтобы прорасти, необходима благодатная почва, так и человеку, влюбленному в музыку, нужна возможность показать свой талант всей стране. Именно в этом и состоит основная задача шоу „Народ поет““, – отметил второй ведущий Виталий Вестеринен.
Шанс показать свои таланты широкой телевизионной аудитории получили и совсем молодые коллективы. Это ансамбль LAMUKO, чье название – акроним от Lasnamäe Muusikakool (Ласнамяэская музыкальная школа), и в котором играют, соответственно, либо ученики, либо недавние выпускники этой музыкальной школы. Второй молодой коллектив – таллиннская рок-группа Subway to Venus, участникам которой всего 18-19 лет.
Кроме этого в шоу примут участие таллиннская группа RocKShocK, исполняющая в обычной жизни каверы на англоязычные хиты-миллионники, а также известная столичная певица Masha Romantica, которая специально для участия в шоу „Народ поет“ собрала полноценный бэнд.Новинка в шоу
По правилам конкурса, каждая программа состоит из трех туров. В первом туре музыканты исполняют танцевальный хит, во втором – медленную балладу, а в третьем туре в исполнении обоих коллективов звучит один золотой хит, который подбирают редакторы. И если в предыдущие годы это обязательно должны были быть песни на русском языке, то в этом сезоне в третьем туре участникам шоу „Народ поет“ будет предложено исполнить эстонский суперхит. Причем, как на языке оригинала, то есть на эстонском, так и в переводе на русский.
„Народ поет“ – это музыкальное шоу, где исполняют популярные во все времена песни. В каждой передаче соревнуются два музыкальных коллектива, которые должны подготовить по три песни. Голосуют как именитое жюри в студии, так и телезрители, однако победителя в конечном счете определит народ.Ведущие – Виталий Вестеринен и Алина Захарова.Смотрите „Народ поет“ на ETV+ с 5 апреля по пятницам в 20:30.