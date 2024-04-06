Рекорд! В прошлом году в Rimi испекли миллион пицц

На протяжении многих лет самой популярной была пицца с курицей, с которой лишь несколько раз конкурировали пиццы со скидкой. На втором месте по популярности находится пицца с ветчиной и шампиньонами, а на третьем – пицца с сосисками, за которой следует пицца с фаршем и другие.

В среднем в ассортименте Rimi в Эстонии чуть более 40 видов пицц. «Иногда со временем мы перестаем печь ту или иную пиццу, которая не пришлась клиентам по вкусу. Покупатели сами решают, какая продукция им нравится, а мы стараемся предложить популярные сорта», – объясняет директор по закупкам Rimi в Эстонии Марилин Юриссон. Покупатели остаются относительно лояльны к своим фаворитам на протяжении многих лет. Однако сеть магазинов постоянно работает над новой продукцией – опрашивает клиентов, изучает ассортимент конкурентов и следит за мировыми трендами. В 2023 году Rimi представила три новых пиццы: пиццу с соусом BBQ, веганскую пиццу и пиццу с острым вкусом.

По словам Юриссон, люди часто не знают, что в каждом магазине Rimi работают прошедшие обучение пиццайоло или мастера по выпеканию пиццы. «Приготовление пиццы требует особых навыков, поскольку необходимо четко следовать рецептуре, это нельзя делать в спешке. Кроме того, есть другие требования, которые нужно соблюдать. Например, пицца может находиться на горячем противне не более двух часов, а время продажи охлажденных пицц составляет до шести часов», – говорит она.

«Нашу пиццу хвалят обильное количество сыра. Мы также пригласили итальянских мастеров, которые хвалили наши печи. По продажам пиццы Эстония опережает Латвию и Литву, даже несмотря на свои размеры», – говорит Юриссон. Клиенты высоко ценят вкус пиццы в Rimi, приятное тесто и сырную начинку.